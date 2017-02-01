Блокирование поставок угля марки "А" с Луганщины лишит 60 тыс. шахтеров заработной платы.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Я более чем убежден, что вопрос блокады – это вопрос политического решения. Вы должны четко сказать: неконтролируемая территория – это Украина или не Украина, 60 тыс. шахтеров, которые там работают, - это украинцы или нет. Полная блокада лишит их средств существования. Вы должны взять на себя ответственность", - сказал Насалик.
Он подчеркнул, что предприятия, которые поставляют антрацитовый уголь, зарегистрированные на территории Украины, все денежные транзакции происходят на контролируемой территории через Ощадбанк.
"Если шахтеры не получат заработной платы, они лишены формы существования. Если они пополнят вооруженные силы там, то это вопрос крови. Верховная Рада Украины должна принять политическое решение. Если вы примете решение о полной блокаде, ее должны проводить не добровольцы, а СБУ, армия и другие силовые структуры", - добавил министр.
В то же время он подчеркнул, что цена украинского угля составляет 1730 грн за тонну – это в два раза меньше цены, которая образовалась бы по формуле Роттердам+.
"На сегодня не цена Роттердам+ заложена в цену оптовой рыночной цены электроэнергии. Заложенная цена – 1730 грн. Она действительна как для шахтеров, работающих на контролируемой территории, так и на неконтролируемой. Если мы полностью откажемся от угля из зоны АТО, цена диверсифицированного угля составит не меньше 3000 грн", - сказал Насалик.
Он напомнил, что Украина на сегодняшний день потребляет 9 млн тонн антрацитового угля.
Источник: Укринформ
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Я более чем убежден, что вопрос блокады – это вопрос политического решения. Вы должны четко сказать: неконтролируемая территория – это Украина или не Украина, 60 тыс. шахтеров, которые там работают, - это украинцы или нет. Полная блокада лишит их средств существования. Вы должны взять на себя ответственность", - сказал Насалик.
Он подчеркнул, что предприятия, которые поставляют антрацитовый уголь, зарегистрированные на территории Украины, все денежные транзакции происходят на контролируемой территории через Ощадбанк.
"Если шахтеры не получат заработной платы, они лишены формы существования. Если они пополнят вооруженные силы там, то это вопрос крови. Верховная Рада Украины должна принять политическое решение. Если вы примете решение о полной блокаде, ее должны проводить не добровольцы, а СБУ, армия и другие силовые структуры", - добавил министр.
В то же время он подчеркнул, что цена украинского угля составляет 1730 грн за тонну – это в два раза меньше цены, которая образовалась бы по формуле Роттердам+.
"На сегодня не цена Роттердам+ заложена в цену оптовой рыночной цены электроэнергии. Заложенная цена – 1730 грн. Она действительна как для шахтеров, работающих на контролируемой территории, так и на неконтролируемой. Если мы полностью откажемся от угля из зоны АТО, цена диверсифицированного угля составит не меньше 3000 грн", - сказал Насалик.
Он напомнил, что Украина на сегодняшний день потребляет 9 млн тонн антрацитового угля.
Источник: Укринформ
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