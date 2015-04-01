Известный украинский писатель Сергей Жадан выразил уверенность, что в Украине идет борьба против русского языка, а не за украинский.
"У нас происходит борьба не за украинский язык, а против русского. Такая небольшая подмена понятий, а она меняет фактически все", - сказал он.
По его словам, многие патриоты Украины, которые говорят по-русски, оказываются в роли изгоев.
"Страна, которую они поддерживают, за которую они борются и готовы умирать на фронте, вдруг начинает бороться с ними. Они вдруг оказываются в роли людей, которые должны оправдываться и защищаться. Это не конструктивная позиция", - подчеркнул Жадан.
Писатель отметил, что языковой вопрос - это козырная карта, которая достается каждый раз из кармана, когда власть не может ответить на социальные или экономические вызовы.
"И вот уже никто не говорит об увеличении минимальной зарплаты и тарифов, о росте курса доллара, а все рассуждают о том, будут ли у нас языковые инспекторы или не будут. Так было при (президенте Викторе) Ющенко, при (президенте Викторе) Януковиче, сейчас и так будет дальше, пока этот вопрос не решат", - заявил Жадан.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье будет больше украиноязычных школ.
Читайте также: ТОП скандальных законопроектов, которые могут изменить жизнь украинцев.
Источник: Новое время
Фото: http://reinvent.platfor.ma/
"У нас происходит борьба не за украинский язык, а против русского. Такая небольшая подмена понятий, а она меняет фактически все", - сказал он.
По его словам, многие патриоты Украины, которые говорят по-русски, оказываются в роли изгоев.
"Страна, которую они поддерживают, за которую они борются и готовы умирать на фронте, вдруг начинает бороться с ними. Они вдруг оказываются в роли людей, которые должны оправдываться и защищаться. Это не конструктивная позиция", - подчеркнул Жадан.
Писатель отметил, что языковой вопрос - это козырная карта, которая достается каждый раз из кармана, когда власть не может ответить на социальные или экономические вызовы.
"И вот уже никто не говорит об увеличении минимальной зарплаты и тарифов, о росте курса доллара, а все рассуждают о том, будут ли у нас языковые инспекторы или не будут. Так было при (президенте Викторе) Ющенко, при (президенте Викторе) Януковиче, сейчас и так будет дальше, пока этот вопрос не решат", - заявил Жадан.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье будет больше украиноязычных школ.
Читайте также: ТОП скандальных законопроектов, которые могут изменить жизнь украинцев.
Источник: Новое время
Фото: http://reinvent.platfor.ma/
- Просмотров: 200
Похожие новости