Об экономической блокаде на Донбассе говорят в кулуарах парламента. Нардепы уверены, что урегулировать вопрос можно лишь на государственном уровне, и уже готовы писать новый закон, иначе придется закупать уголь за рубежом.
Началась уже третья неделя блокады железной дороги на Донбассе. Люди в военной форме не пропускают поезда с углем. По их словам, так они борются с контрабандой. Однако в Верховной Раде Украины категоричны – ни о каких незаконных поставках речь и не идет.
"Предприятия зарегистрированы в Украине. Электроэнергия поставляется нашим поставщикам, которые тоже живут в Украине. Если этого не делать – это угроза. Угроза сегодня жизни этих людей", – отметил народный депутат из БПП Борислав Розенблат.
Представитель "Народного фронта" призвал поставить точку в этом вопросе отдельным законом. Поставка угля с неподконтрольных Киеву территорий заблокирована уже две недели. Славянская теплоэлектростанция на грани остановки, а тысячи граждан рискуют замерзнуть в своих квартирах.
"Обращаю внимание – право регулировать любые процессы в государстве имеет государство, и лишь государство может гарантировать безопасность своих граждан. Я буду даже рад, если наши собратья, которые так хорошо ездят на восток и не пропускают товары, если они заставят и вынудят нас всех принять соответствующие законы", – заявил нардеп от "Народного Фронта" Игорь Лапин.
Последствия блокады для украинцев изучают уже в Европе – так, в Брюсселе идут переговоры.
"Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даем. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе" – рассказал пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
Тем временем теплоэлектростанции близ линии разграничения находятся на грани остановки, а тысячи жителей рискуют замерзнуть в своих квартирах.
От так называемой "блокады" пострадает вся Украина, уверен финансовый аналитик Сергей Фурса. Нехватка угля в 20-градусный мороз грозит веерными отключениями и в Киеве, и во Львове.
"Антрацитный уголь, который необходим для теплогенерации – он весь завозится из оккупированной территории. Потому что на территории, которая является подконтрольной украинской власти, нет такого угля... Если мы этот уголь получать не будем, то одни атомные станции просто не справятся", – объяснил Фурса.
Покупка импортного антрацита обойдется на 20 миллиардов гривен дороже, посчитал министр энергетики. При этом, как отмечается, рассчитываться придется украинцам, и без повышения тарифов тут вряд ли обойтись.
Напомним, о начале блокады оккупированных районов Донбасса заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Источник: Сегодня
Началась уже третья неделя блокады железной дороги на Донбассе. Люди в военной форме не пропускают поезда с углем. По их словам, так они борются с контрабандой. Однако в Верховной Раде Украины категоричны – ни о каких незаконных поставках речь и не идет.
"Предприятия зарегистрированы в Украине. Электроэнергия поставляется нашим поставщикам, которые тоже живут в Украине. Если этого не делать – это угроза. Угроза сегодня жизни этих людей", – отметил народный депутат из БПП Борислав Розенблат.
Представитель "Народного фронта" призвал поставить точку в этом вопросе отдельным законом. Поставка угля с неподконтрольных Киеву территорий заблокирована уже две недели. Славянская теплоэлектростанция на грани остановки, а тысячи граждан рискуют замерзнуть в своих квартирах.
"Обращаю внимание – право регулировать любые процессы в государстве имеет государство, и лишь государство может гарантировать безопасность своих граждан. Я буду даже рад, если наши собратья, которые так хорошо ездят на восток и не пропускают товары, если они заставят и вынудят нас всех принять соответствующие законы", – заявил нардеп от "Народного Фронта" Игорь Лапин.
Последствия блокады для украинцев изучают уже в Европе – так, в Брюсселе идут переговоры.
"Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даем. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе" – рассказал пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.
Тем временем теплоэлектростанции близ линии разграничения находятся на грани остановки, а тысячи жителей рискуют замерзнуть в своих квартирах.
От так называемой "блокады" пострадает вся Украина, уверен финансовый аналитик Сергей Фурса. Нехватка угля в 20-градусный мороз грозит веерными отключениями и в Киеве, и во Львове.
"Антрацитный уголь, который необходим для теплогенерации – он весь завозится из оккупированной территории. Потому что на территории, которая является подконтрольной украинской власти, нет такого угля... Если мы этот уголь получать не будем, то одни атомные станции просто не справятся", – объяснил Фурса.
Покупка импортного антрацита обойдется на 20 миллиардов гривен дороже, посчитал министр энергетики. При этом, как отмечается, рассчитываться придется украинцам, и без повышения тарифов тут вряд ли обойтись.
Напомним, о начале блокады оккупированных районов Донбасса заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Источник: Сегодня
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