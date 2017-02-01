Блокада Донбасса - это самоуправство и беззаконие, разрушающее экономику Украины.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, который пригласил участников блокады в Авдеевку, чтобы вместе разбирать завалы после обстрелов:
Как писала "Индустриалка", 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Вместе с тем, большинство украинцев назвали блокаду Донбасса попыткой поделить коррупционные потоки.
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Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, который пригласил участников блокады в Авдеевку, чтобы вместе разбирать завалы после обстрелов:
Как писала "Индустриалка", 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Вместе с тем, большинство украинцев назвали блокаду Донбасса попыткой поделить коррупционные потоки.
Читайте также: Запорожцы не хотят сидеть без света из-за блокады Донбасса.
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