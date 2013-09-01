В центре Винницы появится 12-этажный отель. Турецкая компания Demir Insaat, которая выступает инвестором, намерена возвести отель на территории бывшего электротехнического завода, что на проспекте Коцюбинского.
На последнем этаже отеля будет открываться панорамный вид на центр Винницы. Всего же в отеле будет 63 номера, конференц-зал на 300 человек, кафе и ресторан.
Отель станет вторым проектом, который турецкая компания реализует в Виннице. Рядом компания уже строит жилой комплекс из трех домов и детский сад.
Источник: UBR
На последнем этаже отеля будет открываться панорамный вид на центр Винницы. Всего же в отеле будет 63 номера, конференц-зал на 300 человек, кафе и ресторан.
Отель станет вторым проектом, который турецкая компания реализует в Виннице. Рядом компания уже строит жилой комплекс из трех домов и детский сад.
Источник: UBR
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