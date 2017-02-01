Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" оценивает свои убытки от блокады железной дороги на Донбассе в более чем 8 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе компании, с 25 января и по состоянию на сегодня остается заблокированным движение тепловоза и 57 порожних грузовых вагонов на ж/д перегоне Шипилово – Светланово.
Кроме того, со 2 февраля заблокировано движение маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка - Бахмут-2.
"Каждый день простоя железнодорожной техники наносит железнодорожной отрасли убытки из-за потребления горюче-смазочных материалов и прекращения процесса перевозок. Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков уже достигла 8,4 млн грн", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в компании добавили, что на перегоне Шипилово - Светланово неизвестные лица повредили железнодорожное полотно, вырезав 1 метр рельсов, в связи с чем компания призывает активистов разблокировать движение поездов на двух перегонах на Донбассе и возместить убытки.
Также в пресс-службе подчеркнули, что распространенная участниками блокады в СМИ и соцсети информация о наличии оружия, боеприпасов в вагонах поезда, курсировавшего на временно неподконтрольную территорию Украины, не соответствует действительности, так как правоохранительные органы не обнаружили никаких фактов по перевозке вооружения или боеприпасов ж/д транспортом через линию разграничения.
Напомним, о начале блокады оккупированных районов Донбасса заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Источник: УНИАН
Как сообщили в пресс-службе компании, с 25 января и по состоянию на сегодня остается заблокированным движение тепловоза и 57 порожних грузовых вагонов на ж/д перегоне Шипилово – Светланово.
Кроме того, со 2 февраля заблокировано движение маневрового тепловоза на одном из путей перегона Курдюмовка - Бахмут-2.
"Каждый день простоя железнодорожной техники наносит железнодорожной отрасли убытки из-за потребления горюче-смазочных материалов и прекращения процесса перевозок. Сумма нанесенного ущерба от действий блокировщиков уже достигла 8,4 млн грн", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в компании добавили, что на перегоне Шипилово - Светланово неизвестные лица повредили железнодорожное полотно, вырезав 1 метр рельсов, в связи с чем компания призывает активистов разблокировать движение поездов на двух перегонах на Донбассе и возместить убытки.
Также в пресс-службе подчеркнули, что распространенная участниками блокады в СМИ и соцсети информация о наличии оружия, боеприпасов в вагонах поезда, курсировавшего на временно неподконтрольную территорию Украины, не соответствует действительности, так как правоохранительные органы не обнаружили никаких фактов по перевозке вооружения или боеприпасов ж/д транспортом через линию разграничения.
Напомним, о начале блокады оккупированных районов Донбасса заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
Источник: УНИАН
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