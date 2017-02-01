Миллионные убытки и " крест " на инвестклимате страны

По факту

Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины, из-за того, что на железной дороге перекрыта поставка антрацитового угля для теплоэлектростанций, в квартиры украинцев уже в конце февраля могут вернуться веерные отключения электроэнергии.- Якщо буде повністю перекрита зона АТО, я можу підтвердити, що ми перейдемо, певний період у нас буде адаптація і ми все-таки перейдемо до віялових відключень і до обмежень в генерації, - сказал Игорь Насалик.По его словам, запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы. И в случае полной блокады запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле.Министр отметил, что заменить донецкий уголь можно только зарубежным. Однако покупать его придется значительно дороже — лишние 20 млрд грн. из карманов украинцев. Да и ждать его придется не менее двух месяцев.Более того, как утверждает аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков, отказ от украинского угля, который вывозится с неподконтрольных территорий Донбасса, приведет к необходимости покупать его напрямую у агрессора – Российской Федерации.- Если проанализировать структуру угольного импорта, то окажется, что 2/3 (906,3 млн из 1,47 млрд долл.) приходится на российский уголь. И здесь не только вопрос цены/наличия товара. Существует в Украине одна большая логистическая проблема – пропускная способность портов. Не буду утомлять цифрами, скажу лишь, что в РФ мы вынуждены будем закупить более половины необходимого антрацита, - констатировал эксперт.Первый удар на себя приняли жители освобожденных районов Донбасса. Из-за блокады Славянская ТЭС уже перешла в аварийный режим работы. Ее мощностей едва хватает, чтобы отапливать Николаевку и Славянск. Запасов угля на Славянской ТЭС хватит еще на пару недель, после чего может наступить энергетический коллапс – в своих квартирах рискуют замерзнуть тысячи мирных жителей.- Если полностью блокировать все, как предлагают, то завтра без воды останутся Мариуполь, Авдеевка. Авдеевка останется без электроэнергии, – заявил советник министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак.Однако и это — не единственные возможные последствия блокады. По мнению экспертов, такая блокада приведет не только к веерным отключениям, энергетическому коллапсу в стране, но и к значительному недополучению средств в бюджет.Не менее 2 млн грн. прямых убытков стране нанесло только блокирование железнодорожного сообщения между оккупированными и подконтрольными Украине территориями в Луганской области. А вот сумма косвенных убытков явно больше и, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить железную дорогу.- Речь идет о десятках миллионов в день. Это невыполнение железной дорогой обязательств перед юрлицами, с которыми подписаны контракты, - отметил директор консалтинговой компании William-Invest Expert Виктор Медведь.Местные же компании из-за блокады вынуждены переориентироваться на Россию.- Блокада привела к переориентации местного малого и среднего бизнеса на Российскую Федерацию. Неопределенность правового поля экономических отношений с неподконтрольной территорией привела к криминализации и формированию мощных теневых доходов. Люди, которые вовлечены в эти отношения, находятся под постоянной угрозой уголовного преследования, - констатировал аналитик общественной организации " Донецкий институт информации " Виталий Сизов.Тяжелый урон блокада нанесет инвестиционному климату Украины. Ни один инвестор не захочет вкладывать свои деньги в страну, где законы попираются, а власть не может совладать с инициаторами и исполнителями неправомерных действий. Для страны это уже не краткосрочные проблемы, а ущерб на долгие годы. И выиграет в этой ситуации Россия.- Из оккупированных территорий вывозится уголь с промышленных площадок компаний, которые зарегистрированы в Украине и платят налоги в государственный бюджет. По данным Государственной фискальной службы, в 2016 году такие компании (угольные, металлургические, машиностроительные) уплатили в госбюджет 31,6 млрд грн. (это около половины военного бюджета Украины).- Ежегодно Украина потребляет более 30 млн тонн угля — газового и антрацитового (9,2 млн тонн). Некоторые украинские ТЭЦ и ТЭС работают на газовом угле, некоторые на антрацитовом, которые не взаимозаменяемы. Переход антрацитовых блоков на газовый уголь является длительным (около года) и очень дорогостоящим (100 млн долл. для одного блока) процессом. Однако даже украинского газового угля не хватает, чтобы полностью обеспечить потребности существующих энергокомпаний. Поэтому приходится импортировать уголь из Польши.- В СБУ считают, что блокада железной дороги на Донбассе носит характер противоправных действий. По данным силовиков, более 35 млн грн. остаются на оккупированной территории, так же как и 20 тыс. вагонов " Укрзалізниці " .- В СБУ заявили, что перемещение грузов через линию столкновения контролируют правоохранители. Обязательным условием пропуска груза является регистрация на подконтрольной территории, уплата налогов и непричастность к финансированию терроризма.