В нескольких областях Украины сегодня, 9 февраля, из-за снижения температуры воздуха до более 20 градусов мороза отменили занятия в школах.
Так, дома остались ученики 24 школ в Харьковской области. Приостановлен учебный процесс и в десяти районах Сумской области, где, по сообщению местных властей, морозы достигли -27 градусов.
В связи с этим на Сумщине спасатели развернули 80 круглосуточных пунктов обогрева. Несмотря на это в больницах с обморожением конечностей госпитализированы двое людей.
Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что нынешней ночью в большинстве регионов Украины температура воздуха снизилась до 18−23 градусом мороза. В ведомстве указали, что днем температура существенно не изменится.
Отмечается также, что 9 февраля в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется высокий (третий) уровень опасности схождения лавин.
Читайте также: Прогноз погоды в Украине на февраль.
Источник: Факты
Так, дома остались ученики 24 школ в Харьковской области. Приостановлен учебный процесс и в десяти районах Сумской области, где, по сообщению местных властей, морозы достигли -27 градусов.
В связи с этим на Сумщине спасатели развернули 80 круглосуточных пунктов обогрева. Несмотря на это в больницах с обморожением конечностей госпитализированы двое людей.
Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что нынешней ночью в большинстве регионов Украины температура воздуха снизилась до 18−23 градусом мороза. В ведомстве указали, что днем температура существенно не изменится.
Отмечается также, что 9 февраля в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется высокий (третий) уровень опасности схождения лавин.
Читайте также: Прогноз погоды в Украине на февраль.
Источник: Факты
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