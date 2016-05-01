Нынешний январь нарушил многолетние продуктовые традиции в Украине: обычно после предновогоднего повышения цен еда немного дешевеет, но в начале этого года большинство социально-значимых продуктов продолжили дорожать.
"Только свинина и сало подешевели на 1%. Цены на мясо птицы и куриные яйца остались на прежнем уровне", — сообщил исполнительный директор общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.
По его данным, лидером подорожания стал картофель, прибавивший в январе сразу 16% (+84 копеек на килограмме). В столице оптом этот продукт можно купить по 4,2 – 4,5 грн/кг. В рознице товар отпускают минимум по 6 грн/кг.
Остальные овощи борщевого набора дорожали вдвое меньшими темпами, чем картофель, в среднем, на 8 – 9% за месяц (прибавляя 30 – 40 копеек на килограмме). Такие данные приводят в Ассоциации поставщиков торговых сетей. Морковь на оптовых рынках сейчас продают по 3,2 – 3,8 грн/кг, капусту по 3 – 4 грн/кг. В том же ценовом диапазоне предлагаются лук и свекла.
"Тем не менее, овощи в январе 2017 года стоят примерно в два раза дешевле, чем год назад", — отмечает Пендзин.
По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, овощи и далее продолжат прибавлять в цене примерно по 5% ежемесячно до весны, когда на рынке появятся ранние капуста, морковь, свекла.
Двигать цены вверх будут два фактора: стоимость хранения, которая зависит от цены на энергоресурсы, и сокращение запасов качественного товара. Это хорошо видно на примере картофеля, который при хорошем урожае плохо удается сохранять.
В свою очередь эксперт аграрного бизнеса Денис Марчук отмечает резкое подорожание чеснока, который в конце прошлого года стоил 60 грн/кг, а теперь — 90 грн/кг.
Напомним, что с 1 февраля 2017 года "Нафтогаз" поднял расценки на газ для промпотребителей на 21-22%, до 9-10 тыс. грн за тысячу кубов в зависимости от условий потребления и оплаты. Также с февраля на 1-3% повышается стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.
"Примечательно, что в июне прошлого года НКРЭКУ постановлением от 13 июня 2016 г. №1129 разрешила поднимать стоимость электроэнергии ежемесячно, но не более, чем на 3%. А это значит, что теперь каждый месяц энергия для промышленности может расти в цене", — говорит Денис Марчук.
Плюс, по его словам, подключение к электросетям подняли в шесть раз, что негативно скажется на планах по организации новых производств, например, теплиц.
Таким образом, как ожидают эксперты, овощи и другие продукты будут дорожать на 5-8% ежемесячно до начала лета.
"Есть целый комплекс факторов, толкающих цены вверх, и практически полное отсутствие сдерживающего влияния государства. Это и рост стоимости перевозок из-за подорожания топлива, и увеличение расходов на оплату труда персонала из-за повышения минимальных отчислений с зарплат", — отметил Олег Пендзин.
В результате, как отмечает Алексей Дорошенко, запланированная правительством в бюджете-2017 инфляция в 8% будет превышена уже в конце первого квартала.
Среди наиболее быстрорастущих в цене товаров эксперты называют молочные продукты. Так, по данным Ассоциации производителей молока, закупочная цена сырья в январе текущего года, по сравнению с январем 2016 года, выросла почти на 50%. За месяц сырое молоко экстра-класса подорожало на 3,9%, до 9,43 грн/л.
А самый дешевый продукт — молоко первого сорта — подорожало сразу на 7%, до 8,82 грн за литр.
Соответственно, подняли цены и переработчики. За месяц кефир прибавил в цене 10% — до 25,09 грн за литр. Сметана и сыр подорожали на 6% (на 4 грн.), до 42-43 грн/л. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января — 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.
Сливочное масло жирностью 82,5% в начале февраля стоило 167,6 грн, прибавив в цене за месяц примерно 3% или 4 грн. По данным Дениса Марчука, более дешевое крестьянское масло (жирностью 72,5%-73%) подорожало на 10 грн, до 145 грн/кг. То есть, самая дешевая молочка дорожает быстрее.
"Кроме дефицита сырья и дорогих энергоресурсов, в стоимость продукции пищепрома закладываются и курсовые риски, которые влияют на стоимость импортных ингредиентов", – говорит Денис Марчук. Ценовые рекорды ставит и хлебная продукция. По словам Алексея Дорошенко, за январь хлеб подорожал более чем на 4% или на 40-50 копеек за буханку.
"Это очень много, учитывая, что хлеб, наравне с картофелем и макаронными изделиями занимает очень большое место в структуре потребления", — отмечает Олег Пендзин.
По его словам, среднестатистический украинец съедает 110-112 кг хлеба в год при норме до 100 кг, а картофеля — 140 кг в год при норме рационального потребления 124 кг. Зато мяса мы едим меньше положенного: всего 51,4 кг вместо 80 кг/год.
К лету стоимость черного хлеба достигнет 12,60 грн за буханку, а белого — 13 грн., прогнозируют эксперты.
Также продолжится рост цен на говядину, которая подорожала в январе почти на 5 грн за кило, а в некоторых областях и на 15 грн. Причина банальна — сокращается поголовье КРС. Сейчас стоимость говяжьей вырезки уже достигает 25-260 грн/кг, остальные части туши продают по 110-20 грн/кг.
"Будет расти в цене и сахар, так ка увеличивается его экспорт", — добавил Олег Пендзин.
За январь этот продукт прибавил 3% в цене, до 17 грн/кг. Как прогнозируют в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", экспорт сахара из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) составит 500 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее.
Сдерживать рост цен практически по всем товарным позициям будет их достаточное предложение, ведь дефицита еды в Украине нет.
Источник: Ubr
"Только свинина и сало подешевели на 1%. Цены на мясо птицы и куриные яйца остались на прежнем уровне", — сообщил исполнительный директор общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.
По его данным, лидером подорожания стал картофель, прибавивший в январе сразу 16% (+84 копеек на килограмме). В столице оптом этот продукт можно купить по 4,2 – 4,5 грн/кг. В рознице товар отпускают минимум по 6 грн/кг.
Остальные овощи борщевого набора дорожали вдвое меньшими темпами, чем картофель, в среднем, на 8 – 9% за месяц (прибавляя 30 – 40 копеек на килограмме). Такие данные приводят в Ассоциации поставщиков торговых сетей. Морковь на оптовых рынках сейчас продают по 3,2 – 3,8 грн/кг, капусту по 3 – 4 грн/кг. В том же ценовом диапазоне предлагаются лук и свекла.
"Тем не менее, овощи в январе 2017 года стоят примерно в два раза дешевле, чем год назад", — отмечает Пендзин.
По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, овощи и далее продолжат прибавлять в цене примерно по 5% ежемесячно до весны, когда на рынке появятся ранние капуста, морковь, свекла.
Двигать цены вверх будут два фактора: стоимость хранения, которая зависит от цены на энергоресурсы, и сокращение запасов качественного товара. Это хорошо видно на примере картофеля, который при хорошем урожае плохо удается сохранять.
В свою очередь эксперт аграрного бизнеса Денис Марчук отмечает резкое подорожание чеснока, который в конце прошлого года стоил 60 грн/кг, а теперь — 90 грн/кг.
Напомним, что с 1 февраля 2017 года "Нафтогаз" поднял расценки на газ для промпотребителей на 21-22%, до 9-10 тыс. грн за тысячу кубов в зависимости от условий потребления и оплаты. Также с февраля на 1-3% повышается стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.
"Примечательно, что в июне прошлого года НКРЭКУ постановлением от 13 июня 2016 г. №1129 разрешила поднимать стоимость электроэнергии ежемесячно, но не более, чем на 3%. А это значит, что теперь каждый месяц энергия для промышленности может расти в цене", — говорит Денис Марчук.
Плюс, по его словам, подключение к электросетям подняли в шесть раз, что негативно скажется на планах по организации новых производств, например, теплиц.
Таким образом, как ожидают эксперты, овощи и другие продукты будут дорожать на 5-8% ежемесячно до начала лета.
"Есть целый комплекс факторов, толкающих цены вверх, и практически полное отсутствие сдерживающего влияния государства. Это и рост стоимости перевозок из-за подорожания топлива, и увеличение расходов на оплату труда персонала из-за повышения минимальных отчислений с зарплат", — отметил Олег Пендзин.
В результате, как отмечает Алексей Дорошенко, запланированная правительством в бюджете-2017 инфляция в 8% будет превышена уже в конце первого квартала.
Среди наиболее быстрорастущих в цене товаров эксперты называют молочные продукты. Так, по данным Ассоциации производителей молока, закупочная цена сырья в январе текущего года, по сравнению с январем 2016 года, выросла почти на 50%. За месяц сырое молоко экстра-класса подорожало на 3,9%, до 9,43 грн/л.
А самый дешевый продукт — молоко первого сорта — подорожало сразу на 7%, до 8,82 грн за литр.
Соответственно, подняли цены и переработчики. За месяц кефир прибавил в цене 10% — до 25,09 грн за литр. Сметана и сыр подорожали на 6% (на 4 грн.), до 42-43 грн/л. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января — 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.
Сливочное масло жирностью 82,5% в начале февраля стоило 167,6 грн, прибавив в цене за месяц примерно 3% или 4 грн. По данным Дениса Марчука, более дешевое крестьянское масло (жирностью 72,5%-73%) подорожало на 10 грн, до 145 грн/кг. То есть, самая дешевая молочка дорожает быстрее.
"Кроме дефицита сырья и дорогих энергоресурсов, в стоимость продукции пищепрома закладываются и курсовые риски, которые влияют на стоимость импортных ингредиентов", – говорит Денис Марчук. Ценовые рекорды ставит и хлебная продукция. По словам Алексея Дорошенко, за январь хлеб подорожал более чем на 4% или на 40-50 копеек за буханку.
"Это очень много, учитывая, что хлеб, наравне с картофелем и макаронными изделиями занимает очень большое место в структуре потребления", — отмечает Олег Пендзин.
По его словам, среднестатистический украинец съедает 110-112 кг хлеба в год при норме до 100 кг, а картофеля — 140 кг в год при норме рационального потребления 124 кг. Зато мяса мы едим меньше положенного: всего 51,4 кг вместо 80 кг/год.
К лету стоимость черного хлеба достигнет 12,60 грн за буханку, а белого — 13 грн., прогнозируют эксперты.
Также продолжится рост цен на говядину, которая подорожала в январе почти на 5 грн за кило, а в некоторых областях и на 15 грн. Причина банальна — сокращается поголовье КРС. Сейчас стоимость говяжьей вырезки уже достигает 25-260 грн/кг, остальные части туши продают по 110-20 грн/кг.
"Будет расти в цене и сахар, так ка увеличивается его экспорт", — добавил Олег Пендзин.
За январь этот продукт прибавил 3% в цене, до 17 грн/кг. Как прогнозируют в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", экспорт сахара из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) составит 500 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее.
Сдерживать рост цен практически по всем товарным позициям будет их достаточное предложение, ведь дефицита еды в Украине нет.
Источник: Ubr
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