Пенсионеров ждут перемены уже в этом году. Премьер Владимир Гройсман анонсировал начало пенсионной реформы до конца 2017 года.
ПЕРВЫЙ ШАГ. Каких-либо подробностей в Кабмине не озвучили. Держат детали в секрете до официальной презентации и в Минсоцполитики. "Реформа будет справедливой, и люди почувствуют увеличение пенсионных выплат. Но существующую систему будет необходимо основательно поменять, и мы готовы будем предложить украинскому обществу такое решение", — подчеркнул Гройсман.
Напомним, что одним из ключевых моментов изменений в пенсионной системе страны станет частичный уход от солидарной системы, когда пенсионный фонд финансируется за счет отчислений трудоспособного населения, как сейчас.
Как отмечал ранее вице-премьер-министр Павел Розенко, ей на замену должна прийти трехуровневая пенсионная система, в которой "солидарка" будет только первым звеном и возьмет на себя роль социальной безопасности. "Также предусматривается введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования. Все это может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине", — добавил он. Солидарная система, по мнению вице-премьера, плоха для Украины из-за высокой тенизации экономики и неуплаты ЕСВ.
Пенсионный эксперт РПР Виталий Мельничук также отмечает, что чисто солидарная схема хорошо работает, когда количество трудоспособного населения превышает число пенсионеров. "У нас эта ситуация изменилась еще в восьмидесятых годах прошлого века, так что в изменениях она будет только первым уровнем. Два остальных будут базироваться на основании индивидуальных пенсионных счетов граждан. Это будет личный счет, деньги из которого будут инвестироваться в экономику страны. Такая система работает во всем мире, и в ней уже накоплены колоссальные деньги — общие ресурсы сейчас составляют более $36 триллионов, а, например, только в Польше — $130 млрд", — говорит он. При этом эксперт подтверждает, что таким образом удастся достичь роста пенсионных выплат. Правда, увеличения ждать придется 5—7 лет, когда на счетах будут накоплены достаточные средства. На законодательном уровне, по словам Розенко, вопрос этот решится в ближайшие 2—3 месяца.
БОЛЬНОЙ ВОПРОС. Важной проблемой в контексте пенсионной реформы является и повышение пенсионного возраста в Украине до 63 лет и для мужчин, и для женщин. Такой шаг является одним из требований МВФ. При этом, несмотря на многочисленные заявления о том, что украинские власти договорились с Фондом не поднимать его, глава Минсоцполитики Андрей Рева в начале февраля признался, что МВФ продолжает настаивать на таком решении. При этом Каплин также подтвердил, что западные партнеры упорствуют в этом вопросе. "Они давят, но этими вопросами занимается лично президент и не идет на это требование", — рассказал парламентарий.
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Источник: Сегодня
ПЕРВЫЙ ШАГ. Каких-либо подробностей в Кабмине не озвучили. Держат детали в секрете до официальной презентации и в Минсоцполитики. "Реформа будет справедливой, и люди почувствуют увеличение пенсионных выплат. Но существующую систему будет необходимо основательно поменять, и мы готовы будем предложить украинскому обществу такое решение", — подчеркнул Гройсман.
Напомним, что одним из ключевых моментов изменений в пенсионной системе страны станет частичный уход от солидарной системы, когда пенсионный фонд финансируется за счет отчислений трудоспособного населения, как сейчас.
Как отмечал ранее вице-премьер-министр Павел Розенко, ей на замену должна прийти трехуровневая пенсионная система, в которой "солидарка" будет только первым звеном и возьмет на себя роль социальной безопасности. "Также предусматривается введение накопительного уровня и развитие негосударственного пенсионного страхования. Все это может стать прекрасной основой для проведения дальнейшей пенсионной реформы в Украине", — добавил он. Солидарная система, по мнению вице-премьера, плоха для Украины из-за высокой тенизации экономики и неуплаты ЕСВ.
Пенсионный эксперт РПР Виталий Мельничук также отмечает, что чисто солидарная схема хорошо работает, когда количество трудоспособного населения превышает число пенсионеров. "У нас эта ситуация изменилась еще в восьмидесятых годах прошлого века, так что в изменениях она будет только первым уровнем. Два остальных будут базироваться на основании индивидуальных пенсионных счетов граждан. Это будет личный счет, деньги из которого будут инвестироваться в экономику страны. Такая система работает во всем мире, и в ней уже накоплены колоссальные деньги — общие ресурсы сейчас составляют более $36 триллионов, а, например, только в Польше — $130 млрд", — говорит он. При этом эксперт подтверждает, что таким образом удастся достичь роста пенсионных выплат. Правда, увеличения ждать придется 5—7 лет, когда на счетах будут накоплены достаточные средства. На законодательном уровне, по словам Розенко, вопрос этот решится в ближайшие 2—3 месяца.
БОЛЬНОЙ ВОПРОС. Важной проблемой в контексте пенсионной реформы является и повышение пенсионного возраста в Украине до 63 лет и для мужчин, и для женщин. Такой шаг является одним из требований МВФ. При этом, несмотря на многочисленные заявления о том, что украинские власти договорились с Фондом не поднимать его, глава Минсоцполитики Андрей Рева в начале февраля признался, что МВФ продолжает настаивать на таком решении. При этом Каплин также подтвердил, что западные партнеры упорствуют в этом вопросе. "Они давят, но этими вопросами занимается лично президент и не идет на это требование", — рассказал парламентарий.
Читайте также: Новая минимальная зарплата в Украине: что нужно знать.
Источник: Сегодня
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