Правоохранители проверили людей, которые блокировали автодорогу "Бахмут-Константиновка", среди них - уголовники и иностранцы.
Об это на своей странице в "Фейсбуке" написал начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин:
Как писала "Индустриалка", 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Большинство украинцев назвали блокаду Донбасса попыткой поделить коррупционные потоки.
Об это на своей странице в "Фейсбуке" написал начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин:
Как писала "Индустриалка", 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Большинство украинцев назвали блокаду Донбасса попыткой поделить коррупционные потоки.
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