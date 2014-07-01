Участницы Национальной платформы "Женщины за Мир" из разных регионов уже отправили и продолжают собирать гуманитарную помощь для мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий.
С первых дней эскалации конфликта на Донбассе Национальная платформа "Женщины за Мир" и благотворительный фонд "Дорога жизни" объявили сбор средств и гуманитарной помощи.
"Первые посылки отправили детям Авдеевки. Спасибо огромное за помощь всем откликнувшимся и небезразличным
людям. Передаем эстафету добра другим городам Украины", - отметила сопредседатель Национальной платформы "Женщины за Мир" Анна Середа.
"Мы благодарим неравнодушных жителей Харькова, всех, кто откликнулся! Совсем скоро собранные вещи и продукты окажутся у тех, кто нуждается в них сейчас больше всего", - подчеркнула сопредседатель платформы "Женщины за Мир" Яна Сингуцкая.
В прифронтовую зону уже отправлены стройматериалы, теплые вещи, предметы личной гигиены и многое другое от женщин из Херсонской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой областей.
"Особливо мене розчулив візит сусідського хлопчика Матвійчика, який сьогодні постукав у двері моєї квартири і вручив мені новенького іграшкового автомобіля. Розповів, що машинку отримав учора у подарунок на день народження. Проте вирішив передати незнайомому хлопчику у Авдіівці. Ось так. Велике і добре дитяче серце, і такий дорослий і чоловічий вчинок. Сльози на очах...", - рассказывает сопредседатель платформы "Женщины за Мир" Наталия Леонченко.
Сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших жителей продолжается.
Перечислить средства можно на карту Приватбанка № 4323 3553 0197 6106, получатель Ирина Касьян.
Координатор сбора гуманитарной помощи Лилия Рудич, телефон: 050-935-94-71.
С первых дней эскалации конфликта на Донбассе Национальная платформа "Женщины за Мир" и благотворительный фонд "Дорога жизни" объявили сбор средств и гуманитарной помощи.
"Первые посылки отправили детям Авдеевки. Спасибо огромное за помощь всем откликнувшимся и небезразличным
людям. Передаем эстафету добра другим городам Украины", - отметила сопредседатель Национальной платформы "Женщины за Мир" Анна Середа.
"Мы благодарим неравнодушных жителей Харькова, всех, кто откликнулся! Совсем скоро собранные вещи и продукты окажутся у тех, кто нуждается в них сейчас больше всего", - подчеркнула сопредседатель платформы "Женщины за Мир" Яна Сингуцкая.
В прифронтовую зону уже отправлены стройматериалы, теплые вещи, предметы личной гигиены и многое другое от женщин из Херсонской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой областей.
"Особливо мене розчулив візит сусідського хлопчика Матвійчика, який сьогодні постукав у двері моєї квартири і вручив мені новенького іграшкового автомобіля. Розповів, що машинку отримав учора у подарунок на день народження. Проте вирішив передати незнайомому хлопчику у Авдіівці. Ось так. Велике і добре дитяче серце, і такий дорослий і чоловічий вчинок. Сльози на очах...", - рассказывает сопредседатель платформы "Женщины за Мир" Наталия Леонченко.
Сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших жителей продолжается.
Перечислить средства можно на карту Приватбанка № 4323 3553 0197 6106, получатель Ирина Касьян.
Координатор сбора гуманитарной помощи Лилия Рудич, телефон: 050-935-94-71.
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