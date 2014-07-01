С первых дней эскалации конфликта на Донбассе Национальная платформа " Женщины за Мир " и благотворительный фонд " Дорога жизни " объявили сбор средств и гуманитарной помощи." Первые посылки отправили детям Авдеевки. Спасибо огромное за помощь всем откликнувшимся и небезразличнымлюдям. Передаем эстафету добра другим городам Украины " , - отметила сопредседатель Национальной платформы " Женщины за Мир " Анна Середа."Мы благодарим неравнодушных жителей Харькова, всех, кто откликнулся! Совсем скоро собранные вещи и продукты окажутся у тех, кто нуждается в них сейчас больше всего " , - подчеркнула сопредседатель платформы " Женщины за Мир " Яна Сингуцкая.В прифронтовую зону уже отправлены стройматериалы, теплые вещи, предметы личной гигиены и многое другое от женщин из Херсонской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой областей." Особливо мене розчулив візит сусідського хлопчика Матвійчика, який сьогодні постукав у двері моєї квартири і вручив мені новенького іграшкового автомобіля. Розповів, що машинку отримав учора у подарунок на день народження. Проте вирішив передати незнайомому хлопчику у Авдіівці. Ось так. Велике і добре дитяче серце, і такий дорослий і чоловічий вчинок. Сльози на очах... " , - рассказывает сопредседатель платформы " Женщины за Мир " Наталия Леонченко.Сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших жителей продолжается.Перечислить средства можно на карту Приватбанка № 4323 3553 0197 6106, получатель Ирина Касьян.Координатор сбора гуманитарной помощи Лилия Рудич, телефон: 050-935-94-71.