В рамках проекта 3 000 конкурсантов из 32 вузов и колледжей Украины написали тесты по английскому языку. Организаторы уверены – студенты справились с заданиями экспертного совета и набрали максимальное количество баллов для прохождения в третий этап.Конкурсанты отметили, что считают данный этап одним из важных в проекте. " Молодые авиаторы обязаны идеально знать английский, который является Международным языком мировой авиационной отрасли. В частности, они должны владеть стандартными фразами и выражениями, которые пилоты и диспетчеры ежедневно используют в своей работе; без возникновения языкового барьера решать возникшие нештатные ситуации. У нас будет шанс проверить уровень знания технического английского во время пребывания на авиафоруме Ле Бурже в Париже. Туда отправятся самые талантливые и креативные ребята, и я надеюсь быть в их числе " , – поделилась планами на будущее студентка Национального аэрокосмического университета им. Н. Жуковского " Харьковский авиационный институт " Наталья Троцкая.Впереди конкурсантов ожидают еще три этапа: проверка общих знаний по теории и истории авиации, задание-импровизация от экспертного жюри и защита собственного проекта.Напомним, в этом году в " Авиаторе " приняли участие 6 500 студентов из 44 вузов и колледжей Украины, а конкурс стал самым популярным образовательным проектом в Украине.Президент благотворительного фонда Борис Колесников гордится достижениями молодых авиаторов и отмечает, что проект востребован и актуален. " Ежегодно количество конкурсантов увеличивается в разы. В " Авиаторе 2017 " приняли участие больше ребят, чем за предыдущие пять лет вместе взятых. Благодарю студентов и их преподавателей за внимание к конкурсу, желание добиться высоких результатов своими способностями и честно выиграть путевку в Париж " , – говорит Борис Колесников.Имена ста победителей " Авиатора 2017 " будут оглашены в апреле, а уже в июне лучшие студенты страны отправятся в столицу Франции, на Международный авиасалон Ле Бурже.