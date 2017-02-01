На Донбассе продолжается железнодорожная блокада.
Из-за повреждения путей невозможно вывезти уголь, который добывается на предпритиях. Временно они находятся на неподконтрольных территориях, но перерегистрированы в Украине.
При этом из-за блокады Славянская ТЭС уже перешла в аварийный режим работы. Как сообщается, ее мощностей едва хватает, чтобы отпаливать Николаевку и Славянск.
"Если полностью блокировать все, как предлагают, то завтра без воды останется Мариуполь, Авдеевка. Авдеевка останется без электроэнергии", – рассказал советник министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак.
Как сообщается, запасов угля на Славянской ТЕС хватит еще на пару недель, после чего может наступить энергетический коллапс – в своих квартирах рискуют замерзнуть тысячи мирных жителей.
Как писала "Индустриалка", о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Источник: Сегодня
Из-за повреждения путей невозможно вывезти уголь, который добывается на предпритиях. Временно они находятся на неподконтрольных территориях, но перерегистрированы в Украине.
При этом из-за блокады Славянская ТЭС уже перешла в аварийный режим работы. Как сообщается, ее мощностей едва хватает, чтобы отпаливать Николаевку и Славянск.
"Если полностью блокировать все, как предлагают, то завтра без воды останется Мариуполь, Авдеевка. Авдеевка останется без электроэнергии", – рассказал советник министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак.
Как сообщается, запасов угля на Славянской ТЕС хватит еще на пару недель, после чего может наступить энергетический коллапс – в своих квартирах рискуют замерзнуть тысячи мирных жителей.
Как писала "Индустриалка", о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.
Источник: Сегодня
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