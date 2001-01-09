Не менее двух миллионов гривен составляют прямые убытки от блокирования железнодорожного сообщения между оккупированными и подконтрольными Украине территориями в Луганской области.
Речь идет о разрушении железнодорожного пути. А вот сумма косвенных убытков явно больше, и будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить железнодорожный проезд. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- Речь идет о десятках миллионов в день. Это невыполнение железной дорогой обязательств перед юрлицами, с которыми подписаны контракты, - отметил директор консалтинговой компании William-Invest Expert Виктор Медведь.
Он также подчеркнул, что, по закону, по отношению к блокировщикам могут применяться меры, вплоть до лишения свободы.
Источник: Голос Столицы
Речь идет о разрушении железнодорожного пути. А вот сумма косвенных убытков явно больше, и будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить железнодорожный проезд. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- Речь идет о десятках миллионов в день. Это невыполнение железной дорогой обязательств перед юрлицами, с которыми подписаны контракты, - отметил директор консалтинговой компании William-Invest Expert Виктор Медведь.
Он также подчеркнул, что, по закону, по отношению к блокировщикам могут применяться меры, вплоть до лишения свободы.
Источник: Голос Столицы
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