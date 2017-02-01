По его словам, существующих запасов антрацитовых углей хватит для работы ТЭС до конца зимы и в случае полной блокады, запасы антрацитовой группы к концу марта будут фактически на нуле.Игорь Насалик уточнил, что в настоящее время параллельно ведутся переговоры с частными компаниями о поставке антрацитовой группы угля из США в объеме 1 млн тонн.В то же время он напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней.По мнению министра, блокировка поставки угля из зоны АТО должна решаться "не законом силы, а силой закона".По его словам, министерство готово отказаться от угля с оккупированных территорий только в случае принятия соответствующего решения на государственном уровне.Напомним, сегодня идет 11 день блокады железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады.