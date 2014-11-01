Специалисты сервиса объявлений OLX проанализировали колебания цен на недвижимость за минувший год и определили, где в Украине выгоднее покупать квартиры.Конец прошлого года ознаменовался увеличением покупательской способности, что сделало рынок недвижимости более устойчивым и позволило показать прирост продаж по сравнению с 2014 – 2015 годами.Популярностью пользовались 1-комнатные и 2-комнатные квартиры, продажи которых составили 37% и 37,6% соответственно от общего количества закрытых сделок. На третьем месте в рейтинге покупательского спроса закономерно держались 3-комнатные квартиры. Показатель их продаж достиг отметки 22,1%. И наименее популярными оставались 4- и 5-комнатные квартиры — всего 2,9% и 0,4% от общей доли продаж.Средняя цена 1-комнатной квартиры по Украине в 2016 году составила 481 538 грн, или $18 825 по средневзвешенному курсу доллара за 2016 год (25,58 грн/$1). Самую низкую цену на однокомнатные квартиры в декабре 2016-го можно было встретить на востоке страны в Луганске (234 952 грн) и Донецке (299 414 грн). Однако недалеко от этих показателей ушли и такие города, как Запорожье ($13 681), Сумы ($13 990).В Кропивницком, Чернигове, Черкассах и Ивано-Франковске продавцы могли рассчитывать на продажу своей недвижимости за 380 000-425 000 грн ($14 300–17 000). Более перспективная цена была для продавцов вторичного жилья в Полтаве, Виннице, Днепре, Николаеве. Стоимость 1-комнатной квартиры здесь варьировалась от 448 800 грн до 636 942 грн (от $17 545 до $24 900). В тройке ценовых лидеров который год подряд оставались Львов, где однокомнатная квартира в 2016-м предлагалась в среднем за 695 290 грн ($27 181), Одесса со средним показателем 826 592 грн ($32 314) и Киев с 882 024 грн ($34 481).В Киеве в январе 2016-го года 1-комнатная квартира в среднем стоила 1 003 964 грн ($39 248), а в декабре 2016-го эту же квартиру можно было уже купить на 12,1% дешевле. Аналогичная ситуация была и с другими видами квартир. 2х-комнатные квартиры в январе в Киеве продавались в среднем за 2 002 454 грн ($78 282), а в декабре уже за 1 400 786 грн ($54 761). Падение составило целых 30%. Разительно всего за год изменились цены и на 3х-комнатные квартиры. Средняя цена с 3 281 914 грн ($128 300) в январе упала до 2 258 740 грн ($88 301) в декабре, что в процентах составило 31,2 %.В Днепре 1-комнатная квартира в январе в среднем стоила 514 439 грн ($20 111), в декабре уже 503 542 грн ($19 685) — цена снизилась на 2,1%. 2-комнатная в январе — 731 869 грн ($28 611), а в декабре 729 951 грн ($28 536) — цена уменьшилась на 0,3%. 3-комнатная в январе продавалась в среднем за 1 049 394грн ($41 024), а в декабре уже за 923 029 грн ($36 084) — цена упала на 12%.Львов, наоборот, показал прирост цен на 1-комнатные квартиры в 0,9%. В первом полугодии 1-комнатную квартиру здесь можно было приобрести в среднем за 689 330 грн ($26 948), а во втором полугодии 2016-го дороже – за 695 290 грн ($27 181). Продавцам 2- и 3-комнатных квартир не сильно повезло. " Двушки " стоили 1 058 449 грн ($41 378) в январе 2016-го и уже 1 023 098 грн ($39 996) в декабре. " Трешки " — 1 529 351 грн ($59 787) в январе, а в декабре — 1 393 291 грн ($54 468). Цены на 3,3% и 8,9% ниже по сравнению с январем.Рост средних цен на все виды квартир продемонстрировала Одесса. К примеру, в январе 1-комнатную квартиру продавали за 706 954 грн ($27 637), а к декабрю цена возросла на 14,5% до 826 592 грн ($32 314). Аналогичная ситуация произошла и с 2-комнатными квартирами: еще в январе они стоили 1 043 664 грн ($40 800), а уже в декабре 1 098 610 грн ($42 948), что на 5% больше предыдущего полугодия. Не отставали и 3-комнатные квартиры. Их показатель за полгода вырос на 2,5%. И если в январе " трешка " стоила 1 536 846 грн ($60 080), то уже в декабре эта сумма составляла 1 576 419 грн ($61 627).На фоне показателей Одессы совершенно иначе выглядела ситуация в Харькове и Запорожье. В Харькове цены на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры снизились на 6,5%, 8,1% и 7,2% соответственно. А в Запорожье цена на 1-комнатные квартиры упала на 13,0%, на 2-комнатные — на 7,7%, на 3-комнатные — на 14,6%.