В Днепре планируют установить в центре города статую Ждуна.
Уже ведутся переговоры со скульптором из Нидерландов, создавшим Homunculus Loxodontus, который стал в последнее время одним из самых популярных мэмов в Украине.
Приключения Ждуна в Запорожье смотрите здесь.
Читайте также: Кто такой Ждун на самом деле
Источник: ВВС Украина
Уже ведутся переговоры со скульптором из Нидерландов, создавшим Homunculus Loxodontus, который стал в последнее время одним из самых популярных мэмов в Украине.
Приключения Ждуна в Запорожье смотрите здесь.
Читайте также: Кто такой Ждун на самом деле
Источник: ВВС Украина
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