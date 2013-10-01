В Украине чуть ли не ежедневно ловят людей, которые выдают себя за участников АТО.
Чаще всего они прокалываются на том, что ездят бесплатно в транспорте, собирают помощь на протезы и показывают свои корочки в судах — получить льготы на коммуналку или попросить землю нереально, поскольку там сверяют данные с реестром. Оказалось, что стать "Участником боевых действий" можно всего за 5–10 грн. Именно столько стоит бланк удостоверения, которыми торгуют в Сети.
Житель Дрогобыча Львовской области попался на покупке бесплатного билета из Трускавца до Львова. Кассиру он показал поддельное удостоверение на свое имя, а спустя несколько минут сотрудница автовокзала вызвала полицию. Только за последние месяцы нескольких "атошников" поймали на столичной станции метро "Вокзальная", куда они пытались попасть бесплатно, размахивая своими корочками.
В Полтаве бдительный кондуктор уличил "участника", который зайцем пытался проехаться в троллейбусе №6. Такой же случай произошел в запорожском трамвае №16. В Ужгороде полиция остановила подозрительного мужчину для проверки документов, и тоже выяснилось, что его удостоверение "штаба военной части А 0796" оказалось поддельным.
Еще один "боец" в Киеве подал копию удостоверения в Деснянский райсуд Киева, куда пришел решать гражданские вопросы. Объяснил, что как участник боевых действий, он не должен платить судебный сбор за подачу жалобы. А уже после задержания уверял, что корочку купил за $20. В селе Древляни Каменка-Бугского района Львовской области мужчина пошел еще дальше. Он, показав поддельное удостоверение участника, просил деньги на протез ноги у прихожан местной грекокатолической церкви. Сердобольные местные жители собрали ему более 2 тыс. грн.
Чаще всего удостоверения берут у родственников и знакомых, а потом подделывают. В Мариуполе местный житель признался, что несколько копий документа "участника" успел сделать с настоящего удостоверения друга, который гостил у него. А потом на принтере распечатал себе такую же корочку и вклеил в нее свой портрет.
Глава общественной организации "Тернопольская сотня 12", которого в киевском метро задержали с поддельной ксивой, признался, что купил ее у неизвестного, с которым встречался на станции метро "Крещатик". Там он передал незнакомцу свое фото, а спустя два дня получил удостоверение, выданное в Тернопольской области. Но экспертиза показала, что печать поддельная, хотя и очень хорошего качества.
Безработный из Павлограда Днепропетровской области уверял, что свое удостоверение нашел возле рынка "Днипро" на столичной Борщаговке. А житель Запорожья объяснил, что посмотрел, как выглядит образец удостоверения, в интернете, после этого сфотографировался в военной форме и сам на принтере изготовил себе такую ксиву. К слову, наказывают ряженых военных не сильно. За "подделку документов" они получают наказания в виде штрафов. Обычно это 850 грн.
При этом некоторые интернет-магазины продают удостоверения по достаточно низкой цене — от 5 грн за корочку, правда, при оптовом заказе. "Мы вам можем и один бланк выслать, он стоит 10 грн, но вам еще 25 грн придется заплатить за пересылку. Это будет дорого. У нас часто заказывают, но обычно оптом. А куда они их используют, это их дело, мы не интересуемся", — сказали в харьковском интернет-магазине.
В Госслужбе по делам ветеранов и участников АТО, где и ведут учет бывших военных, рассказали, что не сталкивались со случаями подделки документов УБД. "К нам с такими вопросами никто не обращался, это дело правоохранителей. У нас есть реестр участников АТО, там сейчас 278 072 человека, но он закрыт, поскольку идут боевые действия, а там содержатся личные данные. Запрос на проверку делают только тогда, когда, например, у органов местной власти возникают сомнения по поводу удостоверения участника, который хочет получить землю. А так чтобы постоянно проверяли — такого нет", — сказали нам в пресс-службе ведомства.
В Нацполиции подтвердили, что случаи использования липовых удостоверений участников АТО действительно есть. Таких людей задерживают, и дела передают в суды.
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Источник: Вести
Чаще всего они прокалываются на том, что ездят бесплатно в транспорте, собирают помощь на протезы и показывают свои корочки в судах — получить льготы на коммуналку или попросить землю нереально, поскольку там сверяют данные с реестром. Оказалось, что стать "Участником боевых действий" можно всего за 5–10 грн. Именно столько стоит бланк удостоверения, которыми торгуют в Сети.
Житель Дрогобыча Львовской области попался на покупке бесплатного билета из Трускавца до Львова. Кассиру он показал поддельное удостоверение на свое имя, а спустя несколько минут сотрудница автовокзала вызвала полицию. Только за последние месяцы нескольких "атошников" поймали на столичной станции метро "Вокзальная", куда они пытались попасть бесплатно, размахивая своими корочками.
В Полтаве бдительный кондуктор уличил "участника", который зайцем пытался проехаться в троллейбусе №6. Такой же случай произошел в запорожском трамвае №16. В Ужгороде полиция остановила подозрительного мужчину для проверки документов, и тоже выяснилось, что его удостоверение "штаба военной части А 0796" оказалось поддельным.
Еще один "боец" в Киеве подал копию удостоверения в Деснянский райсуд Киева, куда пришел решать гражданские вопросы. Объяснил, что как участник боевых действий, он не должен платить судебный сбор за подачу жалобы. А уже после задержания уверял, что корочку купил за $20. В селе Древляни Каменка-Бугского района Львовской области мужчина пошел еще дальше. Он, показав поддельное удостоверение участника, просил деньги на протез ноги у прихожан местной грекокатолической церкви. Сердобольные местные жители собрали ему более 2 тыс. грн.
Чаще всего удостоверения берут у родственников и знакомых, а потом подделывают. В Мариуполе местный житель признался, что несколько копий документа "участника" успел сделать с настоящего удостоверения друга, который гостил у него. А потом на принтере распечатал себе такую же корочку и вклеил в нее свой портрет.
Глава общественной организации "Тернопольская сотня 12", которого в киевском метро задержали с поддельной ксивой, признался, что купил ее у неизвестного, с которым встречался на станции метро "Крещатик". Там он передал незнакомцу свое фото, а спустя два дня получил удостоверение, выданное в Тернопольской области. Но экспертиза показала, что печать поддельная, хотя и очень хорошего качества.
Безработный из Павлограда Днепропетровской области уверял, что свое удостоверение нашел возле рынка "Днипро" на столичной Борщаговке. А житель Запорожья объяснил, что посмотрел, как выглядит образец удостоверения, в интернете, после этого сфотографировался в военной форме и сам на принтере изготовил себе такую ксиву. К слову, наказывают ряженых военных не сильно. За "подделку документов" они получают наказания в виде штрафов. Обычно это 850 грн.
При этом некоторые интернет-магазины продают удостоверения по достаточно низкой цене — от 5 грн за корочку, правда, при оптовом заказе. "Мы вам можем и один бланк выслать, он стоит 10 грн, но вам еще 25 грн придется заплатить за пересылку. Это будет дорого. У нас часто заказывают, но обычно оптом. А куда они их используют, это их дело, мы не интересуемся", — сказали в харьковском интернет-магазине.
В Госслужбе по делам ветеранов и участников АТО, где и ведут учет бывших военных, рассказали, что не сталкивались со случаями подделки документов УБД. "К нам с такими вопросами никто не обращался, это дело правоохранителей. У нас есть реестр участников АТО, там сейчас 278 072 человека, но он закрыт, поскольку идут боевые действия, а там содержатся личные данные. Запрос на проверку делают только тогда, когда, например, у органов местной власти возникают сомнения по поводу удостоверения участника, который хочет получить землю. А так чтобы постоянно проверяли — такого нет", — сказали нам в пресс-службе ведомства.
В Нацполиции подтвердили, что случаи использования липовых удостоверений участников АТО действительно есть. Таких людей задерживают, и дела передают в суды.
Читайте также: Новая минимальная зарплата в Украине: что нужно знать.
Источник: Вести
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