В Украине погода сегодня, ну, очень разнообразная.
Так, в Чернигове, Харькове, Сумах, Луганске ночью было до -18-22 градусов. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе -4-8 градусов.
В Днепре -13, Кривой Рог -14, Запорожье -9, Винница -8, Кропивницкий -11.
В Киеве - -11-13 градусов, порывистый ветер и снег.
При этом, на Закарпатье и юге - днем около нуля. На юге Крыма до + 6 + 10 градусов.
Снег ожидается практически на всей территории страны. В Чернигове, Харькове, Сумах и Луганске - в основном без осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Прогноз погоды в Украине на февраль.
Так, в Чернигове, Харькове, Сумах, Луганске ночью было до -18-22 градусов. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе -4-8 градусов.
В Днепре -13, Кривой Рог -14, Запорожье -9, Винница -8, Кропивницкий -11.
В Киеве - -11-13 градусов, порывистый ветер и снег.
При этом, на Закарпатье и юге - днем около нуля. На юге Крыма до + 6 + 10 градусов.
Снег ожидается практически на всей территории страны. В Чернигове, Харькове, Сумах и Луганске - в основном без осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Прогноз погоды в Украине на февраль.
- Просмотров: 13204
Похожие новости