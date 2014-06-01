Среди б/у ноутбуков наиболее популярны компьютеры Asus. Такие предпочтения были у пользователей в 2016 году, согласно данным аналитиков OLX.Как сообщают специалисты международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC), по итогам 2016 года украинский рынок компьютеров, включая ПК и планшеты, увеличился на 17%. При этом главным фактором роста стали ноутбуки, поставки которых за три квартала 2016 года составили 447 тыс. шт., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 96%.Победителем рейтинга подержанных ноутбуков стал Asus с результатом 20,3% от общего количества продаж б/у ноутбуков в 2016 году. Второе место занимает Acer (16,7%), на третьем — HP (15,8%). За ним следуют Lenovo (14%) и Samsung (7,7%).Среди новых ноутбуков первое место за Lenovo, на долю которого пришлось 25,2% продаж. На втором месте — Asus (20,4%), а замыкает тройку лидеров снова HP (14,4%). После следуют Apple (11%) и Acer (9,7%).Топ-10 по итогам 2016 года представлен следующим образом:Самыми востребованными ноутбуками стали модели с диагональю экрана 15’-15,6’. На них приходится 57,8% сделок от продаж новых ноутбуков и 63,2% от продаж подержанных.61,9% пользователей, которые приобретали новые ноутбуки на OLX в 2016, тратили сумму в пределах 5 000 – 8 000 грн. Абсолютными лидерами среди подержанных ноутбуков стали бюджетные модели стоимостью до 5 000 грн. Их доля составляет 92,25% от количества сделок по неновым ноутбукам.