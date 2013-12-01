Прожиточный минимум для трудоспособного лица остается на уровне декабря - 1600 гривен. Но это далеко не все изменения в трудовых отношениях.Юрист Всеукраинского благотворительного фонда "Горение" Татьяна Отрошко разобралась с новыми нюансами.Теперь при исчислении размера зарплаты не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях и условиях повышенного риска, а также за работу в ночное и сверхурочное время, за разъездную работу, премии к праздникам и юбилеям.То есть, если работнику установлены доплаты за вышеуказанные условия, работодатель должен выплачивать их сверх размера минимальной заработной платы.Если работник выполнил месячную норму труда, а зарплату ему начислили ниже законодательно установленной минимальной зарплаты, работодатель обязан произвести доплату до ее уровня.Если же работник не выполнил месячную норму труда, находился в отпуске, на больничном, или, например, работал неполное рабочее время, оплата производится пропорционально выполненной норме труда.Повышение минимальной заработной платы не может быть основанием для увольнения. Но согласно статье 32 КЗоТ в связи с изменениями в организации производства и труда допускается изменение условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Такими изменениями могут стать: изменения систем и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, изменения разрядов и наименования должностей и тому подобное. Об изменениях условий труда работодатель должен предупредить работника не позднее чем за два месяца.Согласно статье 56 КЗоТ, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя могут устанавливаться по соглашению между работником и работодателем как при приеме на работу, так и в дальнейшем. Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.Детали нововведений можно найти в разъяснении Минсоцполитики.