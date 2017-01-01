Из 10 претендентов на должность главы Нацполиции после собеседования квалификационная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции для подачи главе МВД Арсену Авакову отобрала троих — нынешнего заместителя главы НПУ Константина Бушуева, начальника департамента уголовного розыска НПУ Сергея Князева и директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Андрея Вишневского.
Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров. Отмечено, что всего поступило 70 заявок на участие в конкурсе от кандидатов, но 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности, обусловленным законом о Национальной полиции.
Остальные 46 (среди них запорожцы Александр Дьяченко и Виктория Козарь) были приглашены на квалификационное тестирование. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и тестирование прошли 43 кандидата. К следующему этапу — собеседованию были допущены 10 человек.
Главу Нацполиции своим постановлением должен утвердить Кабмин.
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