В Авдеевке, которая уже неделю является эпицентром боевых действий в зоне АТО, гуманитарные вопросы в части электро- и водоснабжения решены, начаты активные ремонтно-восстановительные работы бригадами города и ГСЧС. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
По его словам, благодаря активной работе СЦКК, ОБСЕ, ГСЧС и личному участию председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского энергетикам ДТЭК удалось восстановить одну линию Макеевка-2- АКХЗ и запитать город Авдеевку и ДФС.
Однако сам коксохим, который с последних сил удерживает тепло в домах жителей фронтового города, все еще находится в режиме консервации. По словам Мусы Магомедова, запустить вторую часть завода с ГПП-1 технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт.
"Количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьезные проблемы. Для нас и для города, - констатировал гендиректор АКХЗ. - Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены. И нужно четко понимать что один ввод на город, завод и ДФС из четырех в условиях перманентных боевых действий - катастрофически мало".
Напомним, с 29 января Авдеевка находится под непрекращающимися обстрелами со стороны оккупированного боевиками Донецка. Ситуация в городе стала критической. Было объявлено чрезвычайное положение.
Исчезло электричество, вслед за ним вода, а в понедельник вечером был перебит последний целый энерговод на Авдеевском коксохимзаводе. Во вторник утром к проблемам с электричеством, теплом и водой в городе добавились перебои с мобильной связью.
Пока что в домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты. Местные власти готовятся к возможной эвакуации. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
По его словам, благодаря активной работе СЦКК, ОБСЕ, ГСЧС и личному участию председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского энергетикам ДТЭК удалось восстановить одну линию Макеевка-2- АКХЗ и запитать город Авдеевку и ДФС.
Однако сам коксохим, который с последних сил удерживает тепло в домах жителей фронтового города, все еще находится в режиме консервации. По словам Мусы Магомедова, запустить вторую часть завода с ГПП-1 технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт.
"Количество коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьезные проблемы. Для нас и для города, - констатировал гендиректор АКХЗ. - Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены. И нужно четко понимать что один ввод на город, завод и ДФС из четырех в условиях перманентных боевых действий - катастрофически мало".
Напомним, с 29 января Авдеевка находится под непрекращающимися обстрелами со стороны оккупированного боевиками Донецка. Ситуация в городе стала критической. Было объявлено чрезвычайное положение.
Исчезло электричество, вслед за ним вода, а в понедельник вечером был перебит последний целый энерговод на Авдеевском коксохимзаводе. Во вторник утром к проблемам с электричеством, теплом и водой в городе добавились перебои с мобильной связью.
Пока что в домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты. Местные власти готовятся к возможной эвакуации. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.
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