В оккупированном Ирмино крепко подвыпивший боевик "ЛНР" бросил в местный магазин гранату.
По данным группы "Информационное сопротивление" это произошло потому, что террористу вдруг показалось, что в помещение проникли "украинские солдаты", решившие устроить теракт. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из местного населения не пострадал.
А в оккупированной боевиками Григорьевке зафиксировано очередное применение пьяным “ветераном ополчения” автоматического стрелкового оружия (АК-74) по своему собутыльнику.
Источник: Диалог
По данным группы "Информационное сопротивление" это произошло потому, что террористу вдруг показалось, что в помещение проникли "украинские солдаты", решившие устроить теракт. Только по счастливому стечению обстоятельств никто из местного населения не пострадал.
А в оккупированной боевиками Григорьевке зафиксировано очередное применение пьяным “ветераном ополчения” автоматического стрелкового оружия (АК-74) по своему собутыльнику.
Источник: Диалог
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