Лидер рок-группы "Океан Эльзи" поднял флаг Мариуполя на сцене во время концерта в австралийском Мельбурне, который проходит в рамках мирового тура.
"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя - и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", - сообщила одна из зрительниц Анна Глодя в социальной сети.
Источник: РБК-Украина
"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя - и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", - сообщила одна из зрительниц Анна Глодя в социальной сети.
Источник: РБК-Украина
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