В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили об эвакуации из обстрелянной Авдеевки (Донецкая область) еще 24 человека, из которых 11 - дети.
"По состоянию на 10:00 5 февраля из города Авдеевка эвакуированы 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей), в течение суток - 24 человека (из них 11 детей)", - сообщает пресс-центр ГСЧС.
Отмечено, что в настоящее время в мобильных пунктов обогрева, с начала их функционирования, обратилось 10 580 человек, питание осуществляется тремя полевыми кухнями. Также организована и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, уже выдано 5133 наборов. "Только за прошедшие сутки выдано 7 тонн овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи", - отчитались спасатели.
"По состоянию на 10:00 5 февраля из города Авдеевка эвакуированы 290 человек (из них 42 человека пожилого возраста и 135 детей), в течение суток - 24 человека (из них 11 детей)", - сообщает пресс-центр ГСЧС.
Отмечено, что в настоящее время в мобильных пунктов обогрева, с начала их функционирования, обратилось 10 580 человек, питание осуществляется тремя полевыми кухнями. Также организована и проводится выдача населению города гуманитарной помощи в виде продуктовых и промышленных наборов в пакетах, уже выдано 5133 наборов. "Только за прошедшие сутки выдано 7 тонн овощей, 800 буханок хлеба, одеяла, матрасы и свечи", - отчитались спасатели.
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