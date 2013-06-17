Украинская пара Александра Назарова - Максим Никитин лидировала после первого дня соревнований в танцах на льду с минимальным отрывом, но удачно откатав сегодня, 4 февраля, произвольную программу, увеличила свое преимущество и уверенно заняла итоговое первое место
- Мы рады, что удалось сделать все, что было запланировано, - сказал Максим. - Сделали все, что могли, соперникам желаем удачи. На данный момент, исходя из нашей готовности, - это был хороший прокат. Универсиада занимала важное место в текущем сезоне. А, вообще, главная наша цель - попасть на Олимпиаду-2018. Скоро мы примем участие в чемпионате мира, где будут разыграны олимпийские лицензии, и в Алматы мы пытались провести генеральную репетицию. Считаем, что она удалась. Достойный уровень конкуренции, вся атмосфера "Алматы-Арены" соответствует соревнованиям высокого ранга.
- Мы благодарны организаторам Универсиады, зрителям и всем спортсменам за те ощущения, которые испытывали на протяжении этих нескольких дней, - дополнила партнера Александра. - Очень понравилось проживать в Атлетической деревне. Очень понравилось в Казахстане, отдельное спасибо жителям вашей страны. Контакт с публикой пусть и незримо, но присутствовал. Зрители очень тонко чувствуют спортсменов, и это стимулировало нас во время выступления.
Источник: almaty2017.com
- Мы рады, что удалось сделать все, что было запланировано, - сказал Максим. - Сделали все, что могли, соперникам желаем удачи. На данный момент, исходя из нашей готовности, - это был хороший прокат. Универсиада занимала важное место в текущем сезоне. А, вообще, главная наша цель - попасть на Олимпиаду-2018. Скоро мы примем участие в чемпионате мира, где будут разыграны олимпийские лицензии, и в Алматы мы пытались провести генеральную репетицию. Считаем, что она удалась. Достойный уровень конкуренции, вся атмосфера "Алматы-Арены" соответствует соревнованиям высокого ранга.
- Мы благодарны организаторам Универсиады, зрителям и всем спортсменам за те ощущения, которые испытывали на протяжении этих нескольких дней, - дополнила партнера Александра. - Очень понравилось проживать в Атлетической деревне. Очень понравилось в Казахстане, отдельное спасибо жителям вашей страны. Контакт с публикой пусть и незримо, но присутствовал. Зрители очень тонко чувствуют спортсменов, и это стимулировало нас во время выступления.
Источник: almaty2017.com
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