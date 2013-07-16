Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выиграли золотые награды на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан), сообщает официальный сайт соревнований
Отмечается, что украинская пара показала итоговый результат 165,62 балла. Украинцы лидировали после короткого танца, где показали результат 64,12 балла, а сегодня подтвердили свое первенство.
2-е место и серебряные медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин из России с результатом 156,96 балла, третье - Шари Кох и Кристиан Нойчтерн из Германии - 154 балла.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 7 наград - 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Команда занимает 7-е место в общем зачете.
Как известно, зимняя Универсиада-2017 в Алматы проходит с 29 января по 8 февраля.
ВИДЕО. Как они катались!
Источник: almaty2017.com
Отмечается, что украинская пара показала итоговый результат 165,62 балла. Украинцы лидировали после короткого танца, где показали результат 64,12 балла, а сегодня подтвердили свое первенство.
2-е место и серебряные медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин из России с результатом 156,96 балла, третье - Шари Кох и Кристиан Нойчтерн из Германии - 154 балла.
Таким образом, на счету сборной Украины уже 7 наград - 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Команда занимает 7-е место в общем зачете.
Как известно, зимняя Универсиада-2017 в Алматы проходит с 29 января по 8 февраля.
ВИДЕО. Как они катались!
Источник: almaty2017.com
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