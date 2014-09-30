Чемпион мира по шашкам из Харькова Юрий Аникеев, которого наказали за то, что он проводил свои матчи в вышиванке, рассказал о попытках унизить украинских спортсменов со стороны пророссийского руководства Международной федерации шашек (IDF).
"Директор турниров IDF Александр Никифоров в социальной сети как-то сказал что-то вроде "Майданы у нас не проходят". А к одному украиноязычному шашисту обратился просто: "Грязный нацист", - заявил Аникеев в интервью "Без Табу".
По словам Аникеева, в Российской Федерации любая украинская символика вызывает приступ агрессии.
"Они не понимают, что это национальная одежда, а не то, что им рассказали по ТВ. Ну и сами представители IDF в кулуарах выразили свое непонимание, почему я в вышиванке. "Это же бандеровцы". Я частенько высказывался на тему Путина, потому что считаю агрессивную политику соседнего государства в отношении Украины неприемлемой. Видимо, у них сформировался образ недружественного к ним бандеровца", - подытожил шашист.
Ранее Аникееву стали поступать угрозы из-за его проукраинской позиции.
Источник: Hronika.info.
"Директор турниров IDF Александр Никифоров в социальной сети как-то сказал что-то вроде "Майданы у нас не проходят". А к одному украиноязычному шашисту обратился просто: "Грязный нацист", - заявил Аникеев в интервью "Без Табу".
По словам Аникеева, в Российской Федерации любая украинская символика вызывает приступ агрессии.
"Они не понимают, что это национальная одежда, а не то, что им рассказали по ТВ. Ну и сами представители IDF в кулуарах выразили свое непонимание, почему я в вышиванке. "Это же бандеровцы". Я частенько высказывался на тему Путина, потому что считаю агрессивную политику соседнего государства в отношении Украины неприемлемой. Видимо, у них сформировался образ недружественного к ним бандеровца", - подытожил шашист.
Ранее Аникееву стали поступать угрозы из-за его проукраинской позиции.
Источник: Hronika.info.
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