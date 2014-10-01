На этот раз под удар попала Сартана на Мариупольском направлении. Об этом он написал на соей странице в Facebook.По словам Аброськина, информация об обстреле населенного пункта в полицию поступила 3 февраля поздно вечером.Пока еще уточняется информация о пострадавших. Начальник Нацполиции в Донецке отметил, что по факту обстрела создано 11 следственно-оперативных групп. В городе много разрушенных зданий. Вдобавок отмечается, что в результате артобстрела без света осталась Талаковка.В городе находятся патрульные полиции. На данный момент следователи продолжают документировать преступления террористов "ЛДНР" и российской гибридной армии.На месте работают подразделения ГосЧС, необходимые коммунальные службы, депутаты местных советов. Также он отметил, что возобновились обстрелы старой части Авдеевки. Глава Нацполиции Донетчины подчеркнул, что террористы не жалеют никого, даже детей.По данным, снаряд попал в многоэтажный жилой дом, который расположен по улице Соборной (ранее именовалась как ул. Ленина). На момент обстрела в квартире находилась мать и пять детей в возрасте от пяти лет. К счастью все остались живы. На место происшествия сразу же приехали сотрудники с целью оказания всей необходимой помощи.