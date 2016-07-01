В данный момент Настя Каменских восстанавливается после вмешательства медицинских специалистов. Звезде запретили заниматься спортом стоя, а также порекомендовали ограничить физическую активность.
Летом прошлого года певица Настя Каменских шокировала поклонников, сообщив им о том, что едва не лишилась жизни. У звезды не раскрылся купол парашюта, поэтому она рисковала разбиться, падая с огромной высоты. В итоге артистка отделалась серьезной травмой ноги. Недавно выяснилось, что Настя продолжает лечение после неудачного прыжка. На днях Каменских перенесла очередную операцию, о чем она рассказала в своем видеоблоге.
"Моя эпопея с ножками продолжается. Я поехала на третью операцию. У меня там много металла, можно сказать, что я "терминатор". Нужно, чтобы его оттуда достали. Параллельно я уже десять лет мечтала улучшить свой давнишний шрам от аварии, который у меня на левой ноге", – поведала Каменских.
Настя подробно рассказала о том, как ее готовили к очередной операции. За два часа до вмешательства медицинских специалистов знаменитость решила посмотреть сериал. Каменских поведала, что увлеклась многосерийным фильмом "Место преступления: Нью-Йорк". Певица особенно сильно страдала из-за того, что ей не разрешили есть.
Спустя какое-то время Каменских рассказала о том, что она ощущает после операции. Она призналась, что не чувствует ног и не помнит, как все происходило. По внешнему виду Насти было заметно, что она очень сильно устала. Ей пришлось остаться в больнице после вмешательства врачей.
Когда Насте нужно было выписываться из больницы, она решила записать обращение к поклонникам. В нем артистка откровенно рассказала о том, что изменилось в ее жизни после неудачного прыжка. По словам Каменских, это заставило ее задуматься и пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи.
"Если вы, не дай Бог, попадете в такую ситуацию, что вам придется перенести операцию и отойти от своих дел, не расстраивайтесь, не кипишуйте, не унывайте, не дайте заполнить свою реабилитацию пессимизмом. Значит, это не просто так. Нужно остановиться на секунду, проанализировать. Вероятно, это новый этап в вашей жизни. У меня это так. Возможно, это странно звучит, но я благодарна, что в моей жизни произошла эта ситуация. Я очень много чего поняла", – поделилась артистка.
По словам Насти, ей посоветовали ограничить физические нагрузки. Спустя какое-то время Каменских решила вернуться к занятиям спортом, чтобы не набрать лишних килограммов. Тренер порекомендовал артистке щадящий режим тренировок: с недавнего времени звезда поддерживает себя в форме сидя.
Источник: Starhit.ru.
Летом прошлого года певица Настя Каменских шокировала поклонников, сообщив им о том, что едва не лишилась жизни. У звезды не раскрылся купол парашюта, поэтому она рисковала разбиться, падая с огромной высоты. В итоге артистка отделалась серьезной травмой ноги. Недавно выяснилось, что Настя продолжает лечение после неудачного прыжка. На днях Каменских перенесла очередную операцию, о чем она рассказала в своем видеоблоге.
"Моя эпопея с ножками продолжается. Я поехала на третью операцию. У меня там много металла, можно сказать, что я "терминатор". Нужно, чтобы его оттуда достали. Параллельно я уже десять лет мечтала улучшить свой давнишний шрам от аварии, который у меня на левой ноге", – поведала Каменских.
Настя подробно рассказала о том, как ее готовили к очередной операции. За два часа до вмешательства медицинских специалистов знаменитость решила посмотреть сериал. Каменских поведала, что увлеклась многосерийным фильмом "Место преступления: Нью-Йорк". Певица особенно сильно страдала из-за того, что ей не разрешили есть.
Спустя какое-то время Каменских рассказала о том, что она ощущает после операции. Она призналась, что не чувствует ног и не помнит, как все происходило. По внешнему виду Насти было заметно, что она очень сильно устала. Ей пришлось остаться в больнице после вмешательства врачей.
Когда Насте нужно было выписываться из больницы, она решила записать обращение к поклонникам. В нем артистка откровенно рассказала о том, что изменилось в ее жизни после неудачного прыжка. По словам Каменских, это заставило ее задуматься и пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи.
"Если вы, не дай Бог, попадете в такую ситуацию, что вам придется перенести операцию и отойти от своих дел, не расстраивайтесь, не кипишуйте, не унывайте, не дайте заполнить свою реабилитацию пессимизмом. Значит, это не просто так. Нужно остановиться на секунду, проанализировать. Вероятно, это новый этап в вашей жизни. У меня это так. Возможно, это странно звучит, но я благодарна, что в моей жизни произошла эта ситуация. Я очень много чего поняла", – поделилась артистка.
По словам Насти, ей посоветовали ограничить физические нагрузки. Спустя какое-то время Каменских решила вернуться к занятиям спортом, чтобы не набрать лишних килограммов. Тренер порекомендовал артистке щадящий режим тренировок: с недавнего времени звезда поддерживает себя в форме сидя.
Источник: Starhit.ru.
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