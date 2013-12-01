В Днепре украинские врачи спасли зрение английскому фотокорреспонденту, который был вчера ранен в Авдеевке осколком снаряда террористов "ДНР".
Как сообщают источники, сложная операция длилась более четырех часов. Английский специалист работал в зоне проведения АТО вместе с переводчиком из Днепра, - готовил материал об обострении на востоке Украины.
"Левый глаз пришлось буквально собирать заново. Ведь полусантиметровый кусок пластика просто разорвал орган. Из правого глаза также достали многочисленные осколки", - сообщает шокирующие подробности главный врач областной офтальмологической больницы Валерий Сердюк.
По его словам, хрусталик глаза у британского фотокорреспондента был полностью разбит.
"Был перемешан со стекловидным телом в глазу. Пришлось все это убрать. Там же оказалось большое инородное тело, размером около пяти миллиметров. Фактически отслоило сетчатку. Нам пришлось уложить сетчатку и подшить искусственный хрусталик вокруг глаза", — добавил руководитель медицинского учреждения.
Источник: Диалог.
Как сообщают источники, сложная операция длилась более четырех часов. Английский специалист работал в зоне проведения АТО вместе с переводчиком из Днепра, - готовил материал об обострении на востоке Украины.
"Левый глаз пришлось буквально собирать заново. Ведь полусантиметровый кусок пластика просто разорвал орган. Из правого глаза также достали многочисленные осколки", - сообщает шокирующие подробности главный врач областной офтальмологической больницы Валерий Сердюк.
По его словам, хрусталик глаза у британского фотокорреспондента был полностью разбит.
"Был перемешан со стекловидным телом в глазу. Пришлось все это убрать. Там же оказалось большое инородное тело, размером около пяти миллиметров. Фактически отслоило сетчатку. Нам пришлось уложить сетчатку и подшить искусственный хрусталик вокруг глаза", — добавил руководитель медицинского учреждения.
Источник: Диалог.
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