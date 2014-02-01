В субботу, 4 февраля, 12:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится акция в поддержку жителей Авдеевки SaveAvdiivka.
"Призываем всех небезразличных к судьбе города, оказавшегося под обстрелом террористических группировок, собраться на главной площади страны для привлечения внимания мировой общественности к сложившейся ситуации", – говорится в сообщении волонтерской группы "Крым_SOS..
Чтобы стать участником, нужно взять красные ленты, которые символически повяжут на аллее Героев Небесной сотни, одеть красный шарф – как символ солидарности с людьми, оказавшимися под обстрелом.
Источник: Независимое бюро новостей.
"Призываем всех небезразличных к судьбе города, оказавшегося под обстрелом террористических группировок, собраться на главной площади страны для привлечения внимания мировой общественности к сложившейся ситуации", – говорится в сообщении волонтерской группы "Крым_SOS..
Чтобы стать участником, нужно взять красные ленты, которые символически повяжут на аллее Героев Небесной сотни, одеть красный шарф – как символ солидарности с людьми, оказавшимися под обстрелом.
Источник: Независимое бюро новостей.
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