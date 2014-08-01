Гуманитарная миссия Национальной платформы "Женщины за Мир" одними из первых передали гуманитарную помощь жителям Авдеевки, эвакуированным из города в оздоровительный центр Святогорска "Жемчужина Донетчины".
В Святогорск перевезли 78 жителей Авдеевки, из них 58 – дети.
- Женщины за Мир" Славянского района Донецкой области оперативно отреагировали на события в городе Авдеевка. С первого дня эскалации ситуации в городе, понимая, что людей будут эвакуировать, мы начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших – крупы, продукты питания, медикаменты и сладости для детей. Приятно отметить, что на нашу инициативу откликнулись не только представительницы "Женщин за Мир", но и другие неравнодушные жители Славянска, в том числе местные предприниматели. Активно собирают помощь и наши участницы в других областях Украины, - подчеркнула Лилия Рудич, участница Национальной платформы "Женщины за Мир".
В связи с обострением ситуации на Востоке Украины "Женщины за Мир" приняли обращение, в котором настаивают на необходимости прекращения огня, объединении усилий для предотвращения гуманитарного на Донбассе, а также принятии закона "О статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате АТО"
По словам инициатора Национальной Платформы "Женщины за Мир" Наталии Королевской, законопроект уже получил единогласную поддержку парламентского комитета социальной политики и его нужно принимать, как первоочередной. "Самое страшное, что в результате боевых действий больше всего страдают мирные жители, особенно старики и дети, проживающие по обе стороны от линии разграничения. Государство обязано помочь и защитить этих людей", - отметила Королевская.
Напомним, гуманитарные миссии Национальной платформы "Женщины за Мир" регулярно ездят в серую зону Донбасса, оказывая помощь мирным жителям, проживающим на линии разграничения. Менее чем за год к работе Платформы "Женщины за Мир" присоединились более 80 тысяч украинок из всех регионов страны.
В Святогорск перевезли 78 жителей Авдеевки, из них 58 – дети.
- Женщины за Мир" Славянского района Донецкой области оперативно отреагировали на события в городе Авдеевка. С первого дня эскалации ситуации в городе, понимая, что людей будут эвакуировать, мы начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших – крупы, продукты питания, медикаменты и сладости для детей. Приятно отметить, что на нашу инициативу откликнулись не только представительницы "Женщин за Мир", но и другие неравнодушные жители Славянска, в том числе местные предприниматели. Активно собирают помощь и наши участницы в других областях Украины, - подчеркнула Лилия Рудич, участница Национальной платформы "Женщины за Мир".
В связи с обострением ситуации на Востоке Украины "Женщины за Мир" приняли обращение, в котором настаивают на необходимости прекращения огня, объединении усилий для предотвращения гуманитарного на Донбассе, а также принятии закона "О статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате АТО"
По словам инициатора Национальной Платформы "Женщины за Мир" Наталии Королевской, законопроект уже получил единогласную поддержку парламентского комитета социальной политики и его нужно принимать, как первоочередной. "Самое страшное, что в результате боевых действий больше всего страдают мирные жители, особенно старики и дети, проживающие по обе стороны от линии разграничения. Государство обязано помочь и защитить этих людей", - отметила Королевская.
Напомним, гуманитарные миссии Национальной платформы "Женщины за Мир" регулярно ездят в серую зону Донбасса, оказывая помощь мирным жителям, проживающим на линии разграничения. Менее чем за год к работе Платформы "Женщины за Мир" присоединились более 80 тысяч украинок из всех регионов страны.
- Просмотров: 77
Похожие новости