В Святогорск перевезли 78 жителей Авдеевки, из них 58 – дети.- Женщины за Мир " Славянского района Донецкой области оперативно отреагировали на события в городе Авдеевка. С первого дня эскалации ситуации в городе, понимая, что людей будут эвакуировать, мы начали собирать гуманитарную помощь для пострадавших – крупы, продукты питания, медикаменты и сладости для детей. Приятно отметить, что на нашу инициативу откликнулись не только представительницы " Женщин за Мир " , но и другие неравнодушные жители Славянска, в том числе местные предприниматели. Активно собирают помощь и наши участницы в других областях Украины, - подчеркнула Лилия Рудич, участница Национальной платформы " Женщины за Мир " .В связи с обострением ситуации на Востоке Украины " Женщины за Мир " приняли обращение, в котором настаивают на необходимости прекращения огня, объединении усилий для предотвращения гуманитарного на Донбассе, а также принятии закона " О статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате АТО "По словам инициатора Национальной Платформы " Женщины за Мир " Наталии Королевской, законопроект уже получил единогласную поддержку парламентского комитета социальной политики и его нужно принимать, как первоочередной. " Самое страшное, что в результате боевых действий больше всего страдают мирные жители, особенно старики и дети, проживающие по обе стороны от линии разграничения. Государство обязано помочь и защитить этих людей " , - отметила Королевская.Напомним, гуманитарные миссии Национальной платформы " Женщины за Мир " регулярно ездят в серую зону Донбасса, оказывая помощь мирным жителям, проживающим на линии разграничения. Менее чем за год к работе Платформы " Женщины за Мир " присоединились более 80 тысяч украинок из всех регионов страны.