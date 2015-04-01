Чашка кофе или чая, музыка, шоколад, просмотр сайтов, которые не имеют отношения к работе, и короткая прогулка. Так выглядит топ-5 самых популярных у работающих украинцев методов стряхнуть усталость в рабочее время.
Как показало исследование, 97% украинцев в течение рабочего дня сталкиваются с необходимостью взбодриться и сделать небольшой перерыв, чтобы с новыми силами вернуться к работе. И только единицы – три процента участников опроса – отметили, что не нуждаются в допинге для своей работоспособности.
Методов "перезагрузки" уставшего мозга существует множество. Самый действенный из них, по мнению 81% участников опроса, – традиционная чашка чая или кофе. Чуть меньше половины сотрудников как тонизирующее средство используют любимую музыку. Третье место по популярности среди "допингов для работоспособности" разделили между собой поклонники интернета и сладкоежки. Так, 37% ответивших на наши вопросы отмечают, что перевести дух им помогает посещение любимых сайтов и соцсетей. И столько же верят в бодрящую силу шоколада.
В качестве своего варианта борьбы с усталостью на работе большинство наших участников указали общение с коллегами. Конечно, не на рабочие темы.
Врачи рекомендуют делать перерыв на 5-10 минут каждый час на протяжении рабочего дня. Особенно, если речь идет о тех, кто работает перед монитором или в закрытых помещениях. Это в идеале. В реальности же подобную роскошь могут себе позволить только 5% работающих украинцев. У 64% участников опроса паузы в работе случаются несколько раз в день. Пятая часть респондентов отвлекается от рабочих дел не чаще раза в день.
По мнению четверти участников опроса, их методы привести себя в чувство в рабочее время работают без сбоев. А вот 72% респондентов отметили, что эффективность того или иного способа поднять свой рабочий тонус зависит от обстоятельств и ситуации на работе.
Случается, что привычные средства не помогают вернуться в нормальный рабочий режим. В таких ситуациях больше половины участников опроса предпочитают просто ждать, когда неприятные симптомы пройдут сами собой. Треть опрошенных считает нужным пересмотреть свой подход к работе и систему планирования.
Пятая часть респондентов вспоминает о пользе физических нагрузок. И только 7% работающих украинцев расценивают постоянную усталость и снижение работоспособности как тревожные звоночки – и идут в отпуск.
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Источник: rabota.ua.
Как показало исследование, 97% украинцев в течение рабочего дня сталкиваются с необходимостью взбодриться и сделать небольшой перерыв, чтобы с новыми силами вернуться к работе. И только единицы – три процента участников опроса – отметили, что не нуждаются в допинге для своей работоспособности.
Методов "перезагрузки" уставшего мозга существует множество. Самый действенный из них, по мнению 81% участников опроса, – традиционная чашка чая или кофе. Чуть меньше половины сотрудников как тонизирующее средство используют любимую музыку. Третье место по популярности среди "допингов для работоспособности" разделили между собой поклонники интернета и сладкоежки. Так, 37% ответивших на наши вопросы отмечают, что перевести дух им помогает посещение любимых сайтов и соцсетей. И столько же верят в бодрящую силу шоколада.
В качестве своего варианта борьбы с усталостью на работе большинство наших участников указали общение с коллегами. Конечно, не на рабочие темы.
Врачи рекомендуют делать перерыв на 5-10 минут каждый час на протяжении рабочего дня. Особенно, если речь идет о тех, кто работает перед монитором или в закрытых помещениях. Это в идеале. В реальности же подобную роскошь могут себе позволить только 5% работающих украинцев. У 64% участников опроса паузы в работе случаются несколько раз в день. Пятая часть респондентов отвлекается от рабочих дел не чаще раза в день.
По мнению четверти участников опроса, их методы привести себя в чувство в рабочее время работают без сбоев. А вот 72% респондентов отметили, что эффективность того или иного способа поднять свой рабочий тонус зависит от обстоятельств и ситуации на работе.
Случается, что привычные средства не помогают вернуться в нормальный рабочий режим. В таких ситуациях больше половины участников опроса предпочитают просто ждать, когда неприятные симптомы пройдут сами собой. Треть опрошенных считает нужным пересмотреть свой подход к работе и систему планирования.
Пятая часть респондентов вспоминает о пользе физических нагрузок. И только 7% работающих украинцев расценивают постоянную усталость и снижение работоспособности как тревожные звоночки – и идут в отпуск.
Читайте также: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий месяца в Украине.
Источник: rabota.ua.
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