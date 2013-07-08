В аннексированном Крыму из-за аварийного отключения электроснабжения остались без электричества 6531 человек, об этом говорится в сообщении Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Крыму.
Отмечается, что отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично. Сейчас ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека.
Источник: РБК-Украина
Отмечается, что отключение произошло утром 31 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Так, без электроснабжения находятся 22 населенных пункта, из них — 10 частично. Сейчас ремонт электросетей осуществляют 18 бригад энергетиков, в составе которых 53 человека.
Источник: РБК-Украина
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