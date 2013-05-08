"Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС выявили во время патрулирования зоны отчуждения 4 сталкеров. Группа людей находилась в нежилом доме, который расположен в селе Иловниця Иванковського района", - говорится в сообщении.Как отметили правоохранители, правонарушителями стали 25-летняя жительница Луцкая, двое киевлян 28 и 30 лет, а также 23-летний житель Харьковщины. Люди незаконно пробрались вне контрольно-пропускного пункта в зону отчуждения, чтобы отпраздновать Новый год в г. Припять."По этому делу полицейские сложили административные протоколы за статьей 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности на территории, которая испытала радиоактивное загрязнение) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили представители Нацполиции.Данным гражданам угрожает наказание в виде штрафа от 20 до 30 необложенных налогом минимумов их доходов.