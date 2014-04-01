В Мариуполе полицейский на своей иномарке заехал прямо на площадь перед Драмтеатром, где в этот момент у новогодней елки прогуливались семьи с маленькими детьми. Не сумев справиться с управлением, правоохранитель влетел прямо в ограждение городской центральной елки.
В момент ДТП полицейский был пьян, и только по счастливому стечению обстоятельств под колеса его лихой машины никто из взрослых и детей не попал.
Когда на место ДТП приехали его коллеги, то полицейский бросился убегать от них, но был пойман. На виновника ДТП составлены административные материалы.
Источник: Диалог
В момент ДТП полицейский был пьян, и только по счастливому стечению обстоятельств под колеса его лихой машины никто из взрослых и детей не попал.
Когда на место ДТП приехали его коллеги, то полицейский бросился убегать от них, но был пойман. На виновника ДТП составлены административные материалы.
Источник: Диалог
- Просмотров: 391
Похожие новости