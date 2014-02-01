В аэропорту Шардж в Дубае украинцы уже длительное время ожидают перелета к месту назначения.
Согласно сообщению, в аэропорт уже выехал украинский консул. "Новый год приближается, а граждане Украины, которые отправились в путешествие, находятся в аэропорту Шарджа (Дубай) в ожидании перелета к месту назначения. В аэропорт выехал консул. Пытается урегулировать вопрос. Представители авиакомпании Air Arabia заверили, что проблема будет решена в ближайшее время", - говорится в сообщении Консульской службы МИД в социальной сети.
Источник: РБК-Украина
Согласно сообщению, в аэропорт уже выехал украинский консул. "Новый год приближается, а граждане Украины, которые отправились в путешествие, находятся в аэропорту Шарджа (Дубай) в ожидании перелета к месту назначения. В аэропорт выехал консул. Пытается урегулировать вопрос. Представители авиакомпании Air Arabia заверили, что проблема будет решена в ближайшее время", - говорится в сообщении Консульской службы МИД в социальной сети.
Источник: РБК-Украина
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