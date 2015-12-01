Бойцы АТО готовы встречать Новый год на передовой, записали видео с поздравлениями для все украинцев.
Ролик, записанный "Военным телевидением Украины" появился в соцсетях. Бойцы передают приветы своим родным, близким и поздравляют всех с наступающим Новым годом.
Украинские военнослужащие долгое время не виделись со своими семьями. Для них такое видеопоздравление – единственный шанс сказать своим женам, детям, мужьям сказать теплые слова. А родные, которые получат такое послание, смогут увидеть и услышать своих защитников. Трогательные слова, звучащие из уст бойцов, которые встретят Новый год на передовой, не оставят никого равнодушным.
Источник: Диалог
Ролик, записанный "Военным телевидением Украины" появился в соцсетях. Бойцы передают приветы своим родным, близким и поздравляют всех с наступающим Новым годом.
Украинские военнослужащие долгое время не виделись со своими семьями. Для них такое видеопоздравление – единственный шанс сказать своим женам, детям, мужьям сказать теплые слова. А родные, которые получат такое послание, смогут увидеть и услышать своих защитников. Трогательные слова, звучащие из уст бойцов, которые встретят Новый год на передовой, не оставят никого равнодушным.
Источник: Диалог
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