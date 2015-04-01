Сегодня, 30 декабря, на юге Украины ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)." По прогнозам Укргидрометцентра, 30 декабря в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 17−22 м/с, в Одесской области утром местами 25−28 м/с " , — говорится в сообщении.Также сегодня на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25−30 м/с, высота волн 40−50 дм; на Азовском море порывы ветра 19−24 м/с, высота волн 15−25 дм. Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.Напомним, в пятницу, 30 декабря, в Украине практически без осадков. Теплее будет на юге — до +2°.