19,1% украинцев хотят получить в подарок на Новый год деньги.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
При этом, 10,6% ответили, что хотели бы получить в подарок романтическое путешествие, 7,8% - бытовую технику, 6,4% - автомобиль, аксессуары к нему, 4,5% - конфеты, цветы, 4,3% - ювелирное украшение.
При этом 4,5% респондентов ответили, что ничего не хотят в подарок, 5% - что им не дарят подарки, а 8,9% затруднились ответить.
Из опрошенных мужчин 21,4% ответили, что хотели бы получить на Новый год деньги, 10,2% - романтическое путешествие, 10,1% - автомобиль, аксессуары к нему, 8,2% - бытовую технику, остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных мужчин.
Из опрошенных женщин 17,1% хотели бы получить в подарок деньги, 10,8% - романтическое путешествие, 7,5% - бытовую технику, 6,9% - конфеты, цветы, остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных женщин.
Читайте также: Сколько украинцы потратят на новогодний стол.
Источник: Українські Новини
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
При этом, 10,6% ответили, что хотели бы получить в подарок романтическое путешествие, 7,8% - бытовую технику, 6,4% - автомобиль, аксессуары к нему, 4,5% - конфеты, цветы, 4,3% - ювелирное украшение.
При этом 4,5% респондентов ответили, что ничего не хотят в подарок, 5% - что им не дарят подарки, а 8,9% затруднились ответить.
Из опрошенных мужчин 21,4% ответили, что хотели бы получить на Новый год деньги, 10,2% - романтическое путешествие, 10,1% - автомобиль, аксессуары к нему, 8,2% - бытовую технику, остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных мужчин.
Из опрошенных женщин 17,1% хотели бы получить в подарок деньги, 10,8% - романтическое путешествие, 7,5% - бытовую технику, 6,9% - конфеты, цветы, остальные варианты ответов выбрали менее 5% опрошенных женщин.
Читайте также: Сколько украинцы потратят на новогодний стол.
Источник: Українські Новини
- Просмотров: 225
Похожие новости