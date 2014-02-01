В гостинично-ресторанном комплексе, который находится в центральном районе Николаева, утром обнаружили обгоревшие двери в офисы на первом этаже.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на полу лежали две стеклянные бутылки с горючей смесью, одна из которых была разбита. Обстоятельства происшествия полиция устанавливает.
Источник: Николаевские новости
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, на полу лежали две стеклянные бутылки с горючей смесью, одна из которых была разбита. Обстоятельства происшествия полиция устанавливает.
Источник: Николаевские новости
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