Ответы на самые частые вопросы переселенцев из Донбасса.
Вопрос: переселенец снялся с регистрации в районе АТО и зарегистрировался по новому месту жительства у своих друзей в Киевской области. Теряет ли такое лицо статус ВПЛ и адресную помощь?
Ответ: Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" установлен исключительный перечень оснований для отмены действия справки, к которым не относится факт изменения места регистрации (прописки). Таким образом, ВПЛ не теряет своего статуса по основаниям изменения места регистрации (прописки).
Одним из оснований отказа в назначении или отмене выплат адресной помощи является наличие у любого из членов семьи ВПЛ в собственности жилого помещения, расположенного в регионах, отличных от неподконтрольных территорий Украины и населенных пунктов, которые расположены на линии соприкосновения.
В данном случае лицо зарегистрировалось (прописалось) у друзей в Киевской области, а не приобрело в собственность свое жилье, соответсвенное оно имеет право на получение адресной помощи.
Вопрос: Для получения адресной помощи лицо не должно иметь депозит в размере более чем установлено постановлением КМУ 505 (10 минимальных прожиточных минимумов), однако у меня есть карта "ПриватБанка", с которой я постоянно отчисляю деньги в раздел "Копилка". Считаются ли такие деньги депозитом?
Ответ: Определение вклада (депозита) содержится в специальном банковском законодательстве. Так, в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", вклад (депозит) — это средства в наличной или в безналичной форме, в валюте Украины или в иностранной валюте, которые размещены клиентами на их именных счетах в банке на договорных началах на определенный срок хранения или без указания такого срока и подлежат выплате вкладчику в соответствии с законодательством Украины и условиями договора. Объектом депозитных операций являются взносы, которые на определенное время привлекаются на депозитные счета в банк. Эти средства, переданные на условиях, определенных двусторонним соглашением. Таким образом, "Копилка" является депозитом и если размер средств превышает установленный размер, то лицо не имеют права на выплату адресной помощи. После того, как депозит будет закрыт, лицо вновь имеет право на восстановление (назначение) адресной помощи.
Вопрос: ВПЛ зарегистрировало брак с местным жителем, который имеет в собственности жилье. Отменяется ли действие справки ВПЛ и прекращается ли выплата адресной помощи?
Ответ: Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" установлен исключительный перечень оснований для отмены действия справки, к которых не относится факт регистрации брака.
Одним из оснований отказа в назначении или отмене выплат адресной помощи является наличие у любого из членов семьи ВПЛ в собственности жилого помещения, расположенного в регионах, отличных от неподконтрольных территорий Украины и населенных пунктов, которые расположены на линии соприкосновения.
Таким образом, ВПЛ не теряет своего статуса (справки) по основаниям регистрации брака с лицом, не являющимся ВПЛ. Однако адресная помощь подлежит прекращению, так как муж является с момента регистрации брака членом семьи ВПЛ и имеет в собственности жилое помещение.
Вопрос: У меня нет в паспорте отметки о регистрации в Донецке, но фактически я жил в этом городе с 2002 года и покинул его, в связи с возникновения обстоятельств, а именно: вооруженного конфликта и проведения АТО. Имею ли я право получить справку ВПЛ? Если да, то, как мне действовать?
Ответ: Да, лицо, которое не имело места регистрации на территории, с которой осуществлялось перемещение, но постоянно там проживало, имеет право на получение справки ВПЛ. Для получения справки необходимо обратиться в УТСЗН по месту фактического проживания, подать заявление на получение справки и доказательства своего фактического проживания на территории, с которой осуществлялось перемещение на момент возникновения обстоятельств. Такими доказательствами могут быть: трудовая книжка с записями о работе, военный билет, карта из больницы, фотографии, видеозаписи, договоры банковского вклада и прочее. Все эти доказательства необходимо предоставить в УТСЗН, который в течение 15 рабочих дней рассмотрит заявление и выдаст справку ВПЛ или отказ в выдаче справки. В случае отказа юристы советуют обращаться в суд с исковым заявлением об установлении факта проживания лица на территории, с которой осуществлялось перемещение. Обращаем ваше внимание, что все доказательства должны доказывать факт проживания именно на момент возникновения обстоятельств. Моментом возникновения обстоятельств для Востока Украины считается 7 апреля 2014. То есть, ваше перемещение должно было произойти после этой даты, а доказательства должны подтверждать, что на эти даты вы еще жили в указанных регионах.
Вопрос: Была назначена адресную помощь, как ВПЛ, ‒ первые 2 месяца по 442 грн, потом 2 месяца по 221 грн. С 5 месяца помощь была прекращена, в связи с тем, что я не трудоустроился. Через год после прекращения помощи я трудоустроился официально. Имею ли я сейчас право на получение адресной помощи?
Ответ: Если адресная помощь была прекращена, в связи с нетрудоустройством трудоспособного лица, а через некоторое время такое лицо трудоустроилось, то такое лицо имеет право на возобновление выплат адресной помощи. Такую позицию поддержал суд, признав право лица на восстановление адресной помощи. С решением суда можно ознакомиться здесь.
Для возобновления помощи необходимо обратиться с заявлением в УТСЗН (желательно в месячный срок со дня трудоустройства). В случае отказа возобновить помощь, необходимо получить такой отказ в письменном виде и обжаловать его в суде.
Источник: Донбасс СОС
Вопрос: переселенец снялся с регистрации в районе АТО и зарегистрировался по новому месту жительства у своих друзей в Киевской области. Теряет ли такое лицо статус ВПЛ и адресную помощь?
Ответ: Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" установлен исключительный перечень оснований для отмены действия справки, к которым не относится факт изменения места регистрации (прописки). Таким образом, ВПЛ не теряет своего статуса по основаниям изменения места регистрации (прописки).
Одним из оснований отказа в назначении или отмене выплат адресной помощи является наличие у любого из членов семьи ВПЛ в собственности жилого помещения, расположенного в регионах, отличных от неподконтрольных территорий Украины и населенных пунктов, которые расположены на линии соприкосновения.
В данном случае лицо зарегистрировалось (прописалось) у друзей в Киевской области, а не приобрело в собственность свое жилье, соответсвенное оно имеет право на получение адресной помощи.
Вопрос: Для получения адресной помощи лицо не должно иметь депозит в размере более чем установлено постановлением КМУ 505 (10 минимальных прожиточных минимумов), однако у меня есть карта "ПриватБанка", с которой я постоянно отчисляю деньги в раздел "Копилка". Считаются ли такие деньги депозитом?
Ответ: Определение вклада (депозита) содержится в специальном банковском законодательстве. Так, в соответствии со статьей 2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", вклад (депозит) — это средства в наличной или в безналичной форме, в валюте Украины или в иностранной валюте, которые размещены клиентами на их именных счетах в банке на договорных началах на определенный срок хранения или без указания такого срока и подлежат выплате вкладчику в соответствии с законодательством Украины и условиями договора. Объектом депозитных операций являются взносы, которые на определенное время привлекаются на депозитные счета в банк. Эти средства, переданные на условиях, определенных двусторонним соглашением. Таким образом, "Копилка" является депозитом и если размер средств превышает установленный размер, то лицо не имеют права на выплату адресной помощи. После того, как депозит будет закрыт, лицо вновь имеет право на восстановление (назначение) адресной помощи.
Вопрос: ВПЛ зарегистрировало брак с местным жителем, который имеет в собственности жилье. Отменяется ли действие справки ВПЛ и прекращается ли выплата адресной помощи?
Ответ: Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" установлен исключительный перечень оснований для отмены действия справки, к которых не относится факт регистрации брака.
Одним из оснований отказа в назначении или отмене выплат адресной помощи является наличие у любого из членов семьи ВПЛ в собственности жилого помещения, расположенного в регионах, отличных от неподконтрольных территорий Украины и населенных пунктов, которые расположены на линии соприкосновения.
Таким образом, ВПЛ не теряет своего статуса (справки) по основаниям регистрации брака с лицом, не являющимся ВПЛ. Однако адресная помощь подлежит прекращению, так как муж является с момента регистрации брака членом семьи ВПЛ и имеет в собственности жилое помещение.
Вопрос: У меня нет в паспорте отметки о регистрации в Донецке, но фактически я жил в этом городе с 2002 года и покинул его, в связи с возникновения обстоятельств, а именно: вооруженного конфликта и проведения АТО. Имею ли я право получить справку ВПЛ? Если да, то, как мне действовать?
Ответ: Да, лицо, которое не имело места регистрации на территории, с которой осуществлялось перемещение, но постоянно там проживало, имеет право на получение справки ВПЛ. Для получения справки необходимо обратиться в УТСЗН по месту фактического проживания, подать заявление на получение справки и доказательства своего фактического проживания на территории, с которой осуществлялось перемещение на момент возникновения обстоятельств. Такими доказательствами могут быть: трудовая книжка с записями о работе, военный билет, карта из больницы, фотографии, видеозаписи, договоры банковского вклада и прочее. Все эти доказательства необходимо предоставить в УТСЗН, который в течение 15 рабочих дней рассмотрит заявление и выдаст справку ВПЛ или отказ в выдаче справки. В случае отказа юристы советуют обращаться в суд с исковым заявлением об установлении факта проживания лица на территории, с которой осуществлялось перемещение. Обращаем ваше внимание, что все доказательства должны доказывать факт проживания именно на момент возникновения обстоятельств. Моментом возникновения обстоятельств для Востока Украины считается 7 апреля 2014. То есть, ваше перемещение должно было произойти после этой даты, а доказательства должны подтверждать, что на эти даты вы еще жили в указанных регионах.
Вопрос: Была назначена адресную помощь, как ВПЛ, ‒ первые 2 месяца по 442 грн, потом 2 месяца по 221 грн. С 5 месяца помощь была прекращена, в связи с тем, что я не трудоустроился. Через год после прекращения помощи я трудоустроился официально. Имею ли я сейчас право на получение адресной помощи?
Ответ: Если адресная помощь была прекращена, в связи с нетрудоустройством трудоспособного лица, а через некоторое время такое лицо трудоустроилось, то такое лицо имеет право на возобновление выплат адресной помощи. Такую позицию поддержал суд, признав право лица на восстановление адресной помощи. С решением суда можно ознакомиться здесь.
Для возобновления помощи необходимо обратиться с заявлением в УТСЗН (желательно в месячный срок со дня трудоустройства). В случае отказа возобновить помощь, необходимо получить такой отказ в письменном виде и обжаловать его в суде.
Источник: Донбасс СОС
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