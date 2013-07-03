В Украине были упрощены правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
Правительство своим постановлением изменило нормы пользования жилыми домами и комнатами общежитий в Украине.
По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, теперь владельцы жилья или наниматели общежитий, при согласовании с владельцем, о переоборудовании и перепланировке, не предусматривающих вмешательства в несущие конструкции и инженерные системы общего пользования, не обязаны получать разрешительные документы.
Чиновник также подчеркнул, что после завершения переоборудования и перепланировки квартир в жилых домах или комнат в общежитиях, не предусматривающих вмешательства в несущие конструкции здания, введение объекта в эксплуатацию не понадобится.
Источник: Domik.ua
Правительство своим постановлением изменило нормы пользования жилыми домами и комнатами общежитий в Украине.
По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, теперь владельцы жилья или наниматели общежитий, при согласовании с владельцем, о переоборудовании и перепланировке, не предусматривающих вмешательства в несущие конструкции и инженерные системы общего пользования, не обязаны получать разрешительные документы.
Чиновник также подчеркнул, что после завершения переоборудования и перепланировки квартир в жилых домах или комнат в общежитиях, не предусматривающих вмешательства в несущие конструкции здания, введение объекта в эксплуатацию не понадобится.
Источник: Domik.ua
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