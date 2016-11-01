В крытом павильоне центрального рынка в Харькове прошел праздничный флешмоб.
В разгар рабочего дня люди начали петь "Добрий вечер тобі, пане господарю". К ним тут же присоединились и другие люди. Также участники акции спели знаменитый "Щедрик".
Стоит отметить, что во флешмобе приняли участие артисты хора Харьковского академического театра музыкальной комедии (ХАТМК).
Как писала "Индустриалка", на запорожском вокзале прошел необычный флешмоб. Позже на флешмоб запорожцев в Харькове ответили песней .
Читайте также: В Запорожской области новогодний городок открыли танцевальным флешмобом
Источник: Х1
В разгар рабочего дня люди начали петь "Добрий вечер тобі, пане господарю". К ним тут же присоединились и другие люди. Также участники акции спели знаменитый "Щедрик".
Стоит отметить, что во флешмобе приняли участие артисты хора Харьковского академического театра музыкальной комедии (ХАТМК).
Как писала "Индустриалка", на запорожском вокзале прошел необычный флешмоб. Позже на флешмоб запорожцев в Харькове ответили песней .
Читайте также: В Запорожской области новогодний городок открыли танцевальным флешмобом
Источник: Х1
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