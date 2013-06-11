18,5% украинцев заявляют, что им не хватает денег даже на еду, а позволить себе купить все могут лишь 0,1% граждан.
По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 51,3% опрошенным хватает денег на еду, но покупать одежду они не могут.
Кроме того, 26,5% заявили, что им хватает денег на еду, одежду и даже могут кое-что откладывать, в тоже время 2,6% респондентов могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, а 0,1% - что семья может позволить себе купить все что захочет.
1% опрошенных не смогли определиться, чуть более 20% опрошенных верят, что вскоре они будут жить лучше. О том, что будут жить намного лучше считают 1,9%, несколько лучше - 19,7%. В свою очередь 20,2% украинцев считают, что через год их семья будет жить несколько хуже, а еще 6,9% - намного хуже.
Ответ "так же, как сейчас" дали 36,4%. Затруднились ответить на вопрос 14,8%, а 0,1% отказались отвечать.
Читайте также: Cколько украинцев считают себя счастливыми.
Источник: Комментарии
По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 51,3% опрошенным хватает денег на еду, но покупать одежду они не могут.
Кроме того, 26,5% заявили, что им хватает денег на еду, одежду и даже могут кое-что откладывать, в тоже время 2,6% респондентов могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, а 0,1% - что семья может позволить себе купить все что захочет.
1% опрошенных не смогли определиться, чуть более 20% опрошенных верят, что вскоре они будут жить лучше. О том, что будут жить намного лучше считают 1,9%, несколько лучше - 19,7%. В свою очередь 20,2% украинцев считают, что через год их семья будет жить несколько хуже, а еще 6,9% - намного хуже.
Ответ "так же, как сейчас" дали 36,4%. Затруднились ответить на вопрос 14,8%, а 0,1% отказались отвечать.
Читайте также: Cколько украинцев считают себя счастливыми.
Источник: Комментарии
- Просмотров: 1564
Похожие новости