Правительство Украины приняло решение о повышении стипендий. Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
"Правительство приняло постановление о академических стипендиях: со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия – 1100 гривен, повышенная – 1400 гривен", – написал он.
Как писала "Индустриалка", с 1 января 2017 года в стране изменится порядок назначения стипендий студентам высших учебных заведений.
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"Правительство приняло постановление о академических стипендиях: со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия – 1100 гривен, повышенная – 1400 гривен", – написал он.
Как писала "Индустриалка", с 1 января 2017 года в стране изменится порядок назначения стипендий студентам высших учебных заведений.
Читайте также: Кому из украинских студентов оставят стипендии
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