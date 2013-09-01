Украинцы активнее пользуются интернетом для совершения покупок.
Более половины граждан выходят в сеть. Каждый пятый из них — это больше трех миллионов человек — занимается онлайн-шоппингом. При этом шоппинг на данный момент у украинцев все чаще ассоциируется с сервисами объявлений. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского исследования онлайн-торговли Украины, проведенного компанией GfK.
Больше половины интернет-покупателей в Украине совершали от пяти до двадцати покупок за прошедший год, а 14% — даже больше двадцати.
Чаще всего украинцы покупают онлайн бытовую технику и электронику, одежду, косметику и парфюмы, обувь, а также товары для детей и подарки. Самые необходимые потребительские товары большинство интернет-пользователей, согласно исследованию GfK, покупают на OLX.
Исследование GfK также подтверждает тенденцию роста мобильного пользования в процессе интернет-шоппинга. 51% покупателей используют для покупок специально установленные мобильные приложения. Чаще всего с помощью мобильных приложений украинцы покупают аксессуары и подарки (30%), бытовую технику и электронику (28%), одежду (28%), обувь (16%), косметику и парфюмерию (16%).
Читайте также: Какой алкоголь предпочитают украинцы.
Более половины граждан выходят в сеть. Каждый пятый из них — это больше трех миллионов человек — занимается онлайн-шоппингом. При этом шоппинг на данный момент у украинцев все чаще ассоциируется с сервисами объявлений. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского исследования онлайн-торговли Украины, проведенного компанией GfK.
Больше половины интернет-покупателей в Украине совершали от пяти до двадцати покупок за прошедший год, а 14% — даже больше двадцати.
Чаще всего украинцы покупают онлайн бытовую технику и электронику, одежду, косметику и парфюмы, обувь, а также товары для детей и подарки. Самые необходимые потребительские товары большинство интернет-пользователей, согласно исследованию GfK, покупают на OLX.
Исследование GfK также подтверждает тенденцию роста мобильного пользования в процессе интернет-шоппинга. 51% покупателей используют для покупок специально установленные мобильные приложения. Чаще всего с помощью мобильных приложений украинцы покупают аксессуары и подарки (30%), бытовую технику и электронику (28%), одежду (28%), обувь (16%), косметику и парфюмерию (16%).
Читайте также: Какой алкоголь предпочитают украинцы.
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